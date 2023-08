Aegviidu Coop läheb remonti

Harju Tarbijate Ühistule kuuluv Aegviidus Piibe maantee 17a asuv Coopi kauplus suletakse 30. augustil, kuna pood läheb kapitaalremonti. Rohkem kui pool sajandit tagasi kauplus-sööklaks ehitatud Aegviidu pood on Harju Tarbijate Ühistu üks vanemaid, enamus on renoveeritud või ehitatud nende asemele uued kauplused. Ka Aegviidu kahekordne poehoone lammutatakse, selle vundamendile ehitatakse uus ühekordne hoone, mida laiendatakse kolmandiku võrra – praeguses poes on umbes 180 ruutmeetrit pinda, uue kaupluse müügisaali on kavandatud ligi 300 ruutmeetrit, lisaks lao- ja abiruumid. Harju ühistu uus kauplus on Aegviidus plaanis avada järgmise aasta maikuus.