Ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt ja val­lalt küsitakse sei­su­koh­ta ASi Toot­si Tur­vas taot­lu­se­le Rum­mu tur­ba­toot­mi­sa­la mäee­ral­di­se suu­ren­da­mi­seks ja kesk­kon­na­loa pi­ken­da­mi­seks 30 aas­taks.

Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si Fa­ce­boo­ki-le­he­le on pos­ti­ta­tud TV3s tä­na­vu jaa­nua­ris näi­da­tud uu­dis­lõik „Lap­sed leid­sid ilu­sa il­ma­ga tee rap­pa“. Kõr­val on tekst: „Seits­me­sed Uu­di­sed näi­tab Ko­da­soo/Rum­mu ra­ba uni­kaal­sust ja se­da, mil­lest Ees­ti il­ma jääb, kui soom­las­te Kek­ki­lä sin­na tur­ba­kae­van­du­se te­ki­tab.“

Kek­ki­lä kuu­lub Soo­me kont­ser­ni Va­po Group, mis on ka ASi Toot­si Tur­vas oma­nik. Toot­si Tur­vas soo­vib ra­bast te­ha tur­ba­toot­mi­sa­la, oman­das Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­nud et­te­võt­telt Ku­ma­ri kae­van­da­mis­loa ja vee-eri­ka­su­tus­loa ning on te­ge­le­nud kae­van­da­miõi­gu­se uuen­da­mi­se­ga küm­me­kond aas­tat. Sa­ma kaua on Rum­mu ra­ba lä­hi­kü­la­de Haa­va­kan­nu, Ka­ber­la, Rum­mu, Ko­da­soo ja Valk­la ela­ni­kud või­del­nud tur­ba­toot­mi­se vas­tu. Eel­kõi­ge on mu­ret­se­tud joo­gi­vee ka­du­mi­se ja puh­tu­se pä­rast, ku­na ra­ba mõ­ju­tab nii­gi ümb­rus­kon­na ta­lu­de kae­vu­vett ja po­le tea­da, mis juh­tub pä­rast kae­van­du­se ra­ja­mist. Oma hu­vi­de kait­seks loo­di MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts. Aas­taid kest­nud tur­ba­sõ­ja käi­gus on kir­ju­ta­tud vai­deid, pee­tud koo­so­le­kuid, pa­lu­tud abi Kuu­sa­lu val­lalt ja kesk­kon­na­mi­nist­rilt.

Selts pöör­dus koh­tus­se, taot­les tur­ba­toot­mi­seks an­tud vee-eri­ka­su­tus­loa tü­his­ta­mist põh­jen­du­se­ga, et tur­ba­kae­van­da­mi­se kesk­kon­na­mõ­ju hin­na­nud In­se­ne­ri­bü­roo Stei­ger ei võt­nud ar­ves­se kõi­ki as­pek­te. MTÜd esin­das koh­tus Kesk­kon­naõi­gu­se Kes­kus. Koh­tus­käi­ku toe­tas 800 eu­ro­ga Kuu­sa­lu vald, sel­leks ka­su­ta­ti ka val­lalt saa­dud kü­la­ra­ha ja ko­gu­ti an­ne­tu­si.

Ent MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts kao­tas nii esi­me­se kui ka tei­se ast­me koh­tus, rii­gi­ko­hus selt­si apel­lat­sioon­kae­bust me­net­lus­se ei võt­nud. Jõus­tus koh­tu ot­sus, et po­le alust tü­his­ta­da 2011. aas­tal väl­jas­ta­tud vee-eri­ka­su­tus­lu­ba Rum­mu tur­ba­toot­mi­sa­la kui­ven­da­mi­seks ja kui­ven­dus­vee ära­juh­ti­mi­seks. Sa­mas on koh­tu ot­su­ses pan­dud ASi­le Toot­si Tur­vas ko­hus­tus sei­ra­ta põh­ja- ja pin­na­vett ning li­sa­tud on et­te­võt­te lu­ba­dus, et ju­hul, kui kae­vu­veed peak­sid saa­ma ri­ku­tud, ko­hus­tub ra­ja­ma ini­mes­te­le uued kae­vud, et joo­gi­ve­si oleks ta­ga­tud.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se li­sa­tin­gi­mu­sed

Aas­ta ta­ga­si ap­ril­li al­gu­ses ava­li­kus­ta­ti väl­jaan­des Amet­li­kud Tea­daan­ded ASi Toot­si Tur­vas taot­lus lu­ba­de muut­mi­seks ja pi­ken­da­mi­seks 30 aas­taks. Taot­lu­se­le pa­lu­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se sei­su­koh­ta. Val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud tur­ba­toot­mi­sa­la muut­mi­se ja kae­van­da­mis­loa pi­ken­da­mi­se­ga.

Järg­ne­sid Kuu­sa­lu val­la­ma­jas koh­tu­mi­sed Toot­si Tur­ba ja ko­ha­li­ke ela­ni­ke esin­da­ja­te­ga. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon aru­tas taot­lust mul­lu juu­nis ja sep­temb­ris, ot­su­se­ni ei jõud­nud.

Sü­gi­sel esi­tas Toot­si Tur­vas õi­gus­bü­roo va­hen­du­sel vai­de val­la­va­lit­su­se sei­su­ko­ha­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ra­hul­das vai­de ja nõus­tus kae­van­da­mis­loa pi­ken­da­mi­se­ga koos kõr­val­tin­gi­mus­te­ga.

Val­la­va­lit­suse tin­gi­mus on, et uus ra­ja­tav tur­ba väl­ja­veo­tee Kaa­si­ku maaük­su­sel tu­leb ehi­ta­da suu­rest teest ku­ni met­sa­ni tol­mu­va­baks ning kae­van­da­mis­töid te­ha es­mas­päe­vast ree­de­ni kell 9-17. Kui kae­vu­des vee ta­se lan­geb või kva­li­teet hal­ve­neb, peab põh­ju­se väl­ja sel­gi­ta­ma ühe kuu jook­sul, et­te­võt­tel tu­leb va­rus­ta­da piir­kon­da joo­gi- ja tar­be­vee­ga, hü­vi­ta­da ela­ni­ke­le väl­ti­ma­tud ku­lud, nel­ja kuu jook­sul te­ha uus kaev koos ühen­da­mi­se­ga. Kae­van­da­ja peab te­ge­ma piir­kon­nas kõi­gi ole­ma­so­le­va­te kae­vu­de vee kva­li­tee­di ja ta­se­me sei­ret. Kesk­kon­naa­me­tilt kae­van­da­ja­le üheks aas­taks, ku­ni 2020. aas­ta 19. ok­toob­ri­ni an­tud vee-eri­ka­su­tus­loas on neid tin­gi­mu­si ar­ves­ta­tud.

