„Meil on käi­nud kü­las­ta­jaid, kes on öel­nud, et tu­lid aas­ta pa­ri­mat tu­ris­miob­jek­ti vaa­ta­ma,“ üt­leb Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut.

Ani­ja mõis kuu­lu­ta­ti Ees­ti 2022. aas­ta tu­ris­miob­jek­tiks kaks kuud ta­ga­si toi­mu­nud tu­ris­mi­mes­sil. Tu­ris­mi kõrg­hooaeg po­le veel ala­nud, see­tõt­tu hak­kab te­gev­ju­hi sõ­nul al­les sel­gu­ma, kui pal­ju toob tii­tel Ani­ja mõi­sa­le tä­na­vu va­ra­se­mast roh­kem kü­las­ta­jaid. Ta on loo­tus­ri­kas ja usub, et Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu tunnustus te­gi Ani­ja mõi­sa­le vä­ga head rek­laa­mi. Märt­sis kut­su­ti te­gev­juht Haap­sal­lu EA­Si kor­ral­da­tud koo­li­tu­se­le kõ­ne­le­ma kü­la­lis­lah­kest tee­nin­du­sest.

Ko­ha­lik­ku rah­vast ning tei­si, kes on Ani­ja mõi­sas ju­ba käi­nud, mee­li­ta­tak­se sin­na ta­ga­si pea­gi val­mi­va pü­sieks­po­sit­sioo­ni täien­du­se­ga. Seda teeb OÜ Pult, kes on loonud ka mõisa häärastemaja algse püsinäituse. Rahastab EAS, kellelt sihtasutus Anija Mõisa Haldus sai eelmisel aastal Covid-19 mõjude leevendamiseks turismisektorile mõeldud toetust 133 364 eurot. Prae­gu on här­ras­te­ma­ja pü­sieks­po­sit­sioon ees­ti- ja ing­li­se­keel­ne, li­san­du­vad ve­ne, sak­sa ja soo­me keel.

Täies­ti uue si­su on saa­nud mõi­sa ku­na­gi­ne ko­du­loo­tu­ba. Sel­le ase­mel on tei­sel kor­ru­sel ava­tud si­sus­ta­tud koo­li­tu­ba, mis tut­vus­tab mõi­sas aas­ta­küm­neid te­gut­se­nud Ani­ja koo­li aja­lu­gu.

Mood­sa­test la­hen­dus­test saab mõi­sa­ga edas­pi­di tut­vu­da koos au­dio­gii­di­ga. Kos­tüü­mi­tup­pa tu­leb fo­to­kiosk, kus saab end ko­ha­peal mõi­saa­jas­tu kos­tüü­mi­des pil­dis­ta­da. Te­ge­mi­sel on ka mõi­sa tei­se kor­ru­se tu­be tut­vus­tav vir­tuaal­tuur, mi­da on kü­las­ta­jal või­ma­lik vaa­da­ta tah­ve­lar­vu­tist. Virtuaaltuur on mõel­dud eel­kõi­ge lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­te­le, kes mõi­sa tei­se­le kor­ru­se­le ei pää­se.

Loe pikemalt lastele mõeldud virtuaalmängust ja teistest uuendustest 5. aprilli Sõnumitoojast.