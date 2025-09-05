„Mul­le meel­dib sih­ti­de­ni pür­gi­da – sean en­da­le ees­mär­gi ja teen sel­le ni­mel tööd. Tä­nu sel­le­le olen nüüd siin,“ üt­leb Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi kas­van­dik, 16aas­ta­ne Aron Sepp, kes alus­tas uut kä­si­pal­li­hooae­ga His­paa­nias – tree­nib maail­ma ühe juh­ti­va klu­bi FC Bar­ce­lo­na ehk Bar­ca noor­te­aka­dee­mias La Ma­sia. Esial­gu on le­ping aas­taks, kuid noor­me­he soov on sel­le aja­ga end tões­ta­da, et pür­gi­da lä­he­ma­le oma unis­tu­se­le jõu­da pro­fes­sio­naa­li­na kä­si­pal­li­maail­ma tip­pu.

His­paa­nia tree­ne­ri­te­le jäi Ees­ti kol­me­kord­ne noor­te­meis­ter ja ka­hel vii­ma­sel aas­tal oma­va­nus­te seas nii Ees­ti ka­ri­ka- kui meist­ri­võist­lus­te pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­tud Aron Sepp es­ma­kord­selt sil­ma eel­mi­se aas­ta su­vel, kui Bar­ca noor­tea­ka­dee­mia kor­ral­das Vil­niu­ses nä­da­la­se ta­len­di­laag­ri. Sin­na kut­su­ti noo­ri kä­si­pal­lu­reid kõi­gist Bal­ti­maa­dest, Aron Sepp oli Aru­kü­la Spor­dik­lu­bist üks ka­hest noo­rest, kes tree­ner Toi­vo Jär­ve soo­vi­tu­sel osa­le­s. Möö­du­nud aas­ta vii­ma­sel päe­val sai Aron Sepp kut­se sõi­ta viieks päe­vaks Bar­ce­lo­nas­se sk­rii­nin­gu­le ehk et­te­män­gi­ma-tree­ni­ma – näi­ta­ma oma os­ku­si ja mees­kon­da su­lan­du­mist.

„Kut­su­ti ka kaks pois­si Lä­tist. Osa­le­si­me tree­nin­gu­tel, pä­rast iga tren­ni oli 15 mi­nu­tit tree­ning­män­gu. Siis tund­sin, et see on koht, ku­hu ma kuu­lun. Kõi­gil pois­tel on siin sa­ma siht – pää­se­da meist­ri­te lii­gas män­gi­vas­se Bar­ce­lo­na esin­dus­mees­kon­da. Sel­le ni­mel tu­leb te­ha vä­ga pal­ju tööd,“ lau­sub Aron Sepp.

Paar kuud pä­rast se­da, kui ta His­paa­niast naa­sis, kü­si­ti Bar­ce­lo­nast sal­ves­tu­si te­ma siin­se­test män­gu­dest: „Ees­tis amet­li­kult noor­te täis­män­ge ei fil­mi­ta. Tead­sin, et Val­ga üks tree­ner fil­mib en­da pois­te män­ge, et neid pä­rast ana­lüü­si­da. Õn­neks oli tal ka Aru­kü­la ja Val­ga mees­kon­na va­he­li­se män­gu vi­deo. Saat­si­me sel­le Bar­ce­lo­nas­se. See­jä­rel öel­di, et oo­da­ke, vaa­ta­me üle ja mõt­le­me.“

Juu­nis lõ­pe­tas Aron Sepp Aru­kü­la põ­hi­koo­li, plaa­nis jät­ka­ta õpin­guid Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis ning oli va­li­ku­te ees, kus käsipallurina jätkata. Di­lem­ma la­hen­das juu­lis Bar­ce­lo­nast tul­nud kut­se.

„Hüp­pa­sin rõõ­must lak­ke, oli täies­ti eba­reaal­ne tun­ne,“ tun­nis­tab Aron Sepp.

Järg­ne­va kuu aja jook­sul tu­li täi­ta hul­ga­nis­ti his­paa­nia­keel­seid an­kee­te ning 11. au­gus­til sõi­tis noor kä­si­pal­lur tree­ni­ma-võist­le­ma Bar­ce­lo­nas­se, maail­ma pa­re­mik­ku kuu­lu­vas­se tippk­lu­bis­se.

