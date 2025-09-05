„Mulle meeldib sihtideni pürgida – sean endale eesmärgi ja teen selle nimel tööd. Tänu sellele olen nüüd siin,“ ütleb Aruküla Spordiklubi kasvandik, 16aastane Aron Sepp, kes alustas uut käsipallihooaega Hispaanias – treenib maailma ühe juhtiva klubi FC Barcelona ehk Barca noorteakadeemias La Masia. Esialgu on leping aastaks, kuid noormehe soov on selle ajaga end tõestada, et pürgida lähemale oma unistusele jõuda professionaalina käsipallimaailma tippu.
Hispaania treeneritele jäi Eesti kolmekordne noortemeister ja kahel viimasel aastal omavanuste seas nii Eesti karika- kui meistrivõistluste parimaks mängijaks valitud Aron Sepp esmakordselt silma eelmise aasta suvel, kui Barca noorteakadeemia korraldas Vilniuses nädalase talendilaagri. Sinna kutsuti noori käsipallureid kõigist Baltimaadest, Aron Sepp oli Aruküla Spordiklubist üks kahest noorest, kes treener Toivo Järve soovitusel osales. Möödunud aasta viimasel päeval sai Aron Sepp kutse sõita viieks päevaks Barcelonasse skriiningule ehk ettemängima-treenima – näitama oma oskusi ja meeskonda sulandumist.
„Kutsuti ka kaks poissi Lätist. Osalesime treeningutel, pärast iga trenni oli 15 minutit treeningmängu. Siis tundsin, et see on koht, kuhu ma kuulun. Kõigil poistel on siin sama siht – pääseda meistrite liigas mängivasse Barcelona esindusmeeskonda. Selle nimel tuleb teha väga palju tööd,“ lausub Aron Sepp.
Paar kuud pärast seda, kui ta Hispaaniast naasis, küsiti Barcelonast salvestusi tema siinsetest mängudest: „Eestis ametlikult noorte täismänge ei filmita. Teadsin, et Valga üks treener filmib enda poiste mänge, et neid pärast analüüsida. Õnneks oli tal ka Aruküla ja Valga meeskonna vahelise mängu video. Saatsime selle Barcelonasse. Seejärel öeldi, et oodake, vaatame üle ja mõtleme.“
Juunis lõpetas Aron Sepp Aruküla põhikooli, plaanis jätkata õpinguid Audentese spordigümnaasiumis ning oli valikute ees, kus käsipallurina jätkata. Dilemma lahendas juulis Barcelonast tulnud kutse.
„Hüppasin rõõmust lakke, oli täiesti ebareaalne tunne,“ tunnistab Aron Sepp.
Järgneva kuu aja jooksul tuli täita hulganisti hispaaniakeelseid ankeete ning 11. augustil sõitis noor käsipallur treenima-võistlema Barcelonasse, maailma paremikku kuuluvasse tippklubisse.
