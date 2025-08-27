Sõnumitoojas 27. augustil

• Õiguskantsleri hinnangul ei ole Aruküla põhikooli tasemeklassid seaduslikud, koolijuht pole nõus;

• Raasiku vald müüs Kiviloo endise koolimaja;

• Peningi uus külavanem on JANEK LOORPÄRG;

• Raasiku Roosi tänava teeremondi hange nurjus;

• Raasiku FC Joker pidas esiliiga liidri vastu väärika lahingu;

• Sõitme külas esmakordselt toimunud kodukohvikute päeval avati 7 kohvikut;

• Arenduskoja kogukondade programmi ringreis ja õppepäevad Joaveskil;

• Kaberla lillepoes käib iseteeninduslik öömüük;

• Neljas ümber Kahala järve jooks tõi rajarekordi;

• Anija vald nõuab haridusministeeriumilt üle 420 000 euro;

• Kehra park soovitakse muuta turvalisemaks ja atraktiivsemaks;

• Kehras joosti kahe tunni jooksul üle 1500 korra kelgumäe otsa;

• Anija valla teine lisaeelarve;

• Kehra lasteaiad suletakse õhtul pool tundi varem;

• Anija vallavalitsus ostab kaks reservgeneraatorit;

• Aegviidus selgusid õuemängude meistrid 2025;

• Ootame teid Põhja-Eesti Avatud triiphoonete päevale.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 3. septembril.