Sõnumitoojas 27. augustil

• Õiguskantsleri hinnangul ei ole Aruküla põhikooli tasemeklassid seaduslikud, koolijuht pole nõus;
• Raasiku vald müüs Kiviloo endise koolimaja;
• Peningi uus külavanem on JANEK LOORPÄRG;
• Raasiku Roosi tänava teeremondi hange nurjus;
• Raasiku FC Joker pidas esiliiga liidri vastu väärika lahingu;
• Sõitme külas esmakordselt toimunud kodukohvikute päeval avati 7 kohvikut;
• Arenduskoja kogukondade programmi ringreis ja õppepäevad Joaveskil;
• Kaberla lillepoes käib iseteeninduslik öömüük;
• Neljas ümber Kahala järve jooks tõi rajarekordi;
• Anija vald nõuab haridusministeeriumilt üle 420 000 euro;
• Kehra park soovitakse muuta turvalisemaks ja atraktiivsemaks;
• Kehras joosti kahe tunni jooksul üle 1500 korra kelgumäe otsa;
• Anija valla teine lisaeelarve;
• Kehra lasteaiad suletakse õhtul pool tundi varem;
• Anija vallavalitsus ostab kaks reservgeneraatorit;
• Aegviidus selgusid õuemängude meistrid 2025;
• Ootame teid Põhja-Eesti Avatud triiphoonete päevale.

