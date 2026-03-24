Anija vallavolikogu otsustas garanteerida 2027. aastal Pikva-Kaunissaare kergliiklustee ehitamisega seotud kulude tasumist kuni 710 000 eurot. Abivallavanem Priit Vabamäe selgitas, et vallavalitsus on teinud kergliiklustee rajamiseks vajalikud ettevalmistustööd, projekteerinud teekoridori, lahendanud maaomandiga seotud küsimused ning esitanud Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) toetusmeetmesse „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse“ taotluse, et saada 500 000 eurot toetust tee ehitamiseks. RTK soovib vallavolikogu kirjalikku garantiid omaosaluse tasumise kohta. Kergtee rajamise eeldatav maksumus on ligi 1,21 miljonit eurot, vajalik omaosalus ligikaudu 707 000 eurot. Kui RTKst toetusraha saadakse, võiks Pikva-Kaunissaare kergliiklustee rajamine abivallavanema sõnul alata järgmisel aastal. Pärast selle valmimist hakatakse kavandama kergliiklustee jätkamist Pikvalt Alavereni.