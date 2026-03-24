Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ga­ran­tee­ri­da 2027. aas­tal Pik­va-Kau­nis­saa­re kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­se­ga seo­tud ku­lu­de ta­su­mist ku­ni 710 000 eu­rot. Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus on tei­nud kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks va­ja­li­kud et­te­val­mis­tus­tööd, pro­jek­tee­ri­nud tee­ko­ri­do­ri, la­hen­da­nud maa­oman­di­ga seo­tud kü­si­mu­sed ning esi­ta­nud Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se (RTK) toe­tus­meet­mes­se „Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se in­ves­tee­rin­gud jalg­rat­ta- või jalg­tee­des­se“ taot­lu­se, et saa­da 500 000 eu­rot toe­tust tee ehi­ta­mi­seks. RTK soo­vib val­la­vo­li­ko­gu kir­ja­lik­ku ga­ran­tiid omao­sa­lu­se ta­su­mi­se koh­ta. Kerg­tee ra­ja­mi­se eel­da­tav mak­su­mus on li­gi 1,21 mil­jo­nit eu­rot, va­ja­lik oma­osa­lus li­gi­kau­du 707 000 eu­rot. Kui RTKst toe­tus­ra­ha saa­dak­se, võiks Pik­va-Kau­nis­saa­re kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul ala­ta järg­mi­sel aas­tal. Pä­rast sel­le val­mi­mist ha­ka­tak­se ka­van­da­ma kerg­liik­lus­tee jät­ka­mist Pik­valt Ala­ve­re­ni.