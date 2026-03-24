Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus brändinimega IIL teatas, et Kuusalu-Loksa (ida) suuna sõiduplaanides tehakse 1. aprillist muudatusi ühistranspordi rahastuse vähendamise tõttu. IILi tegevdirektor Andrus Nilisk selgitas Sõnumitoojale, et ettevõte sai aasta alguses regionaal- ja põllumajandusministeeriumilt kinnitatud eelarve, mis nägi ette vähendada tänavusi kulutusi bussiliinidele 0,5 miljoni euro võrra: „Märtsis tõstsime piletihinda, mis katab osaliselt seda summat, ning vaatasime üle senise liinivõrgu ja otsustasime alates 1. aprillist muuta osaliselt ka ida suuna liinivõrku. Vaatasime üle kõikide liinide täituvused kellaajaliselt, et tekitada võimalikult vähe ebamugavusi sõitjatele ning saavutada vajalik kokkuhoid ja oleks optimaalsem. Muudatused on etapiviisilised. Liinidel, kus on õpilaste osatähtsus suur, kehtestatakse suvised sõiduplaanid, septembrist töötavad taas täismahus. Ühe suurema muudatusena viime juunis Maardu liinid aastaringselt kindlasse väljumistakti.“ Praegu muutuvad hommikused ja õhtused väljumisajad Loksalt ja Võsult. Ära jäävad tööpäeva õhtused väljumised Loksalt kell 20.05 ja Võsult kell 19.35. Liin 157A buss sõidab Võsult kell 19.50 Kasispea kaudu Loksale ja sealt Tallinna suunas kell 20.22. Hommikuti väljub liini 157A buss kell 4.57 Tallinnast Loksale, sealt edasi Võsu poole ja kell 6.55 väljub Võsult Tallinna suunas. Liin 152 alustab kell 6.30 Loksalt, sõidab mööda Pärispea poolsaart tagasi Loksale ja sealt kell 7.05 väljub Tallinna suunas.