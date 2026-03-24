Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus brän­di­ni­me­ga IIL tea­tas, et Kuu­sa­lu-Lok­sa (ida) suu­na sõi­dup­laa­ni­des te­hak­se 1. ap­ril­list muu­da­tu­si ühist­rans­por­di ra­has­tu­se vä­hen­da­mi­se tõt­tu. II­Li te­gev­di­rek­tor And­rus Ni­lisk sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­võ­te sai aas­ta al­gu­ses re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­milt kin­ni­ta­tud ee­lar­ve, mis nä­gi et­te vä­hen­da­da tä­na­vu­si ku­lu­tu­si bus­si­lii­ni­de­le 0,5 mil­jo­ni eu­ro võr­ra: „Märt­sis tõst­si­me pi­le­ti­hin­da, mis ka­tab osa­li­selt se­da sum­mat, ning vaa­ta­si­me üle se­ni­se lii­ni­võr­gu ja ot­sus­ta­si­me ala­tes 1. ap­ril­list muu­ta osa­li­selt ka ida suu­na lii­ni­võr­ku. Vaa­ta­si­me üle kõi­ki­de lii­ni­de täi­tu­vu­sed kel­laa­ja­li­selt, et te­ki­ta­da või­ma­li­kult vä­he eba­mu­ga­vu­si sõit­ja­te­le ning saa­vu­ta­da va­ja­lik kok­ku­hoid ja oleks op­ti­maal­sem. Muu­da­tu­sed on eta­pi­vii­si­li­sed. Lii­ni­del, kus on õpi­las­te osa­täht­sus suur, keh­tes­ta­tak­se su­vi­sed sõi­dup­laa­nid, sep­temb­rist töö­ta­vad taas täis­ma­hus. Ühe suu­re­ma muu­da­tu­se­na vii­me juu­nis Maar­du lii­nid aas­ta­ring­selt kind­las­se väl­ju­mis­tak­ti.“ Prae­gu muu­tu­vad hom­mi­ku­sed ja õh­tu­sed väl­ju­mi­sa­jad Lok­salt ja Võ­sult. Ära jää­vad töö­päe­va õh­tu­sed väl­ju­mi­sed Lok­salt kell 20.05 ja Võ­sult kell 19.35. Liin 157A buss sõi­dab Võ­sult kell 19.50 Ka­sis­pea kau­du Lok­sa­le ja sealt Tal­lin­na suu­nas kell 20.22. Hom­mi­ku­ti väl­jub lii­ni 157A buss kell 4.57 Tal­lin­nast Lok­sa­le, sealt eda­si Võ­su poo­le ja kell 6.55 väl­jub Võ­sult Tal­lin­na suu­nas. Liin 152 alus­tab kell 6.30 Lok­salt, sõi­dab möö­da Pä­ris­pea pool­saart ta­ga­si Lok­sa­le ja sealt kell 7.05 väl­jub Tal­lin­na suu­nas.