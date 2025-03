Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa müüa ava­li­kul enam­pak­ku­mi­sel kolm val­la­le kuu­lu­vat kin­nis­tut, mil­lest kaks asu­vad Aru­kü­las ja üks Kul­li kü­las. Aru­kü­las ka­vat­se­tak­se müüa kaks Su­vi­la tä­na­val asu­vat kin­nis­tut. Su­vi­la tä­nav 24b on 1513 ruut­meet­ri suu­ru­ne ela­mu­maa krunt, mi­da võib müüa pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga. Su­vi­la tä­nav 25 kin­nis­tu suu­rus on 6876 ruut­meet­rit ning see tu­leb en­ne müü­ki ja­ga­da ka­heks krun­diks ja muu­ta maa sih­tots­tar­vet, prae­gu­ne sih­tots­tar­ve on üld­ka­su­ta­tav maa. Kol­mas kin­nis­tu, mil­le suu­rus on 6016 ruut­meet­rit, asub Kul­li kü­las aad­res­sil Pist­ri­ku väi­ke­koht 28. Ka see tu­leb krun­ti­da ja muu­ta sih­tos­tar­vet, prae­gu on maa­tu­lun­dus­maa.

Enam­pak­ku­mi­se alg­hind on kõi­gil kin­nis­tu­tel vä­he­malt 70 000 eu­rot. Kui kin­nis­tu ja­ga­tak­se krun­ti­deks, on iga krun­di alg­hind mi­ni­maal­selt 70 000 eu­rot. Kui mõ­ne krun­di enam­pak­ku­mi­ne nur­jub, on val­la­va­lit­su­sel õi­gus sel­le hin­da alan­da­da.

Hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­lak üt­les tei­si­päe­val, 11. märt­sil toi­mu­nud val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, val­la­va­ra on va­ja võõ­ran­da­da, et saa­da 2026. aas­tal ee­lar­ves­se li­sa­ra­ha. Ta sel­gi­tas, et maa­tü­kid va­li­ti sa­mast ni­me­kir­jast, mi­da eel­mi­sel aas­tal tut­vus­ta­ti vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koosolekutel. Esi­me­se­na va­li­ti neist maa­tü­kid, mis so­bi­vad val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi ela­mu­maaks ning nende ka­tast­ris re­gist­ree­ri­mi­se­ga ei te­ki prob­lee­me. Su­vi­la 24b on val­mis ela­muk­runt, Su­vi­la 25 maa­tü­ki­le alus­ta­ti sü­gi­sel de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mist. Pist­ri­ku maa­tü­ki ku­ju ja val­la üldp­la­nee­rin­gu tin­gi­mu­si ar­ves­ta­des tu­leb te­ma sõ­nul veel ot­sus­ta­da, kas on või­ma­lik see krun­ti­da või müüa ühe maa­tü­ki­na.

Vo­li­ko­gus võe­ti eel­nõu vas­tu 15 poolt- ja ühe vas­tu­hää­le­ga, kuid en­ne ot­sus­ta­mist tek­kis vaid­lus sel­le üle, kas võiks an­da val­la­va­lit­su­se­le loa müüa kõik maa­tü­kid või üks­nes need, mi­da saab ko­he pan­na oks­jo­ni­le ehk kol­mest maa­tü­kist esial­gu vaid Aru­kü­las Su­vi­la 24b asuv krunt.

Ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo üt­les, et ko­mis­jon an­dis nõu­so­le­ku ainult nen­de maa­tük­ki­de koh­ta, mi­da saab ko­he müüa, kuid ka­he­le kin­nis­tu­le tu­leb en­ne koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring. Kui­das saab neid müü­ki pan­na, kui de­tailp­la­nee­ring on al­les te­ge­ma­ta, kü­sis ta. Mai­li Hir­lak vas­tas, kui vo­li­ko­gu ei soo­vi neid maa­tük­ke võõ­ran­da­da, po­le mõ­tet te­ha ku­lu­tu­si de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks.

Vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg mär­kis, et pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­nis on üks­haa­val lä­bi rää­gi­tud, mil­li­seid val­la­le kuu­lu­vaid maa­tük­ke võiks müüa, ning teh­tud et­te­pa­ne­kud, mil­lis­te­ga neist kii­res­ti eda­si lii­ku­da. Ta lei­dis, val­la­va­lit­sust võiks usal­da­da toi­me­ta­ma sel­li­selt, et vald saaks maa­tük­ki­de müü­gist mak­si­maal­set ka­su. Ka arvas ta, vo­li­ko­gu peaks and­ma loa maa­de müü­giks, et pä­rast val­la­va­lit­su­se tööd ela­muk­run­ti­de väär­tu­se tõst­mi­seks ei saaks vo­li­ko­gu uus koos­seis sü­gi­sel öel­da, et ei soo­vi­gi neid müüa.

Ka Ka­di Tam­ma­ru pool­das val­la­va­lit­su­se­le kõi­gi kol­me maa­tü­ki müü­mi­se õi­gu­se and­mist ning ni­me­tas se­da val­la­va­lit­su­se usal­da­mi­se kü­si­mu­seks.

Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li lau­sus, et nen­de kol­me maa­tü­ki­ga on val­laee­lar­ves ar­ves­ta­tud – ra­ha on va­ja ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­ta­mi­se fi­nant­see­ri­mi­seks. Ta sel­gi­tas, et prae­gu va­li­ti väl­ja need kolm, sest on ela­muk­run­ti­de te­ge­mi­seks kõi­ge ka­su­li­ku­mad, saab pä­rast vää­rin­da­mist müüa kõi­ge kal­li­malt. Veel sõ­nas val­la­va­nem, et val­la­va­lit­sus pa­lus lu­ba müüa maa ko­he pä­rast krun­ti­mist, et ei peaks pla­nee­rin­gu­te val­mi­mise järel uues­ti ko­mis­jo­ni­delt ja vo­li­ko­gult lu­ba kü­si­ma, vaid saab krun­did kii­res­ti oks­jo­ni­le pan­na. Ta kin­ni­tas, et val­la­va­lit­sus ei ka­vat­se neid müüa en­ne, kui krun­did on mak­si­maal­se väär­tu­se­ga – kui on ole­mas lii­tu­mis­või­ma­lus ÜVK ja muu­de kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga.