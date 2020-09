Vallavanem kohtus Kihmla-Salumäe rahvaga

Möödunud neljapäeva õhtul käis Anija vallavanem Riivo Noor kohtumas Kihmla ja Salumäe külade elanikega. Ta ütles, et kahe küla rahvas kutsus teda külla. „Rääkisime üldistel teemadel ja arutasime murekohti,“ sõnas vallavanem. „Ühe probleemina nimetati, et külateel on palju kihutajaid. Mida paremaks teed teeme, seda suuremaks lähevad seal sõidukiirused. Kiirust ületavad läbisõitjad. Avaldati kartust, kui Raasiku ja Anija vaheline tee läheb järgmisel aastal remonti, suureneb külast läbisõitjate ja kihutajate vool veelgi.“ Kahe küla elanikud edastasid soovi, et taaselustataks Anija valla traditsioonilised kodukandipäevad: „Tehti ettepanek, et eri külades korraldataks igal suvel küladevahelisi võistlusi või mänge. Kutsun lähiajal külavanemad kokku, arutame seda nendega.“