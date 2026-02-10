Kuusalu vallas töötab alates eelmisest nädalast teelepingute spetsialist Mare Sirkas. Ta kandideeris vallavalitsuse korraldatud konkursil, kandidaate oli kokku 18, kellest 4 kutsuti vestlusele. Teelepingute spetsialisti ametikoht on loodud Kuusalu vallas esmakordselt. Mare Sirkas on Kuusalu valla juurtega, aastal 2014 kolis elama Saunja külla oma isatalusse. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, töötanud uurijana politseis, maksu- ja tolliametis ning ka keskkonnaameti uurimisosakonnas. Kuusalu vallavalitsuse korraldatud konkursil kandideeris enda sõnul selleks, et tööl käia kodule lähemal, seni on elanud mitmel pool Harjumaal ja pidanud pikki distantse läbides või mitme transpordivahendiga liigeldes tööle sõitma. Oma uue ameti kohta rääkis ta, et hakkab varasemaid teelepinguid üle vaatama ja uuendama ning osade teede puhul polegi lepinguid. „Saadan maaomanikele kirjad, milles selgitan, et eesmärk on sõlmida avalikus kasutuses olevate teede maaomanikega notariaalsed lepingud isikliku kasutusõiguse ehk teeservituudi seadmiseks. Riigilõivud ja notaritega suhtlemise võtab vallavalitsus enda kanda, maaomanikele täiendavaid kohustusi ei kaasne, oluline on allkirjastada leping. Väikese boonusena vabastab vald maaomaniku teealuse maa maamaksust. Notariaalsed lepingud sõlmime maaomanike endi ja ka tee teiste kasutajate õiguste kaitseks.“