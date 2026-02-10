Kuu­sa­lu val­las töö­tab ala­tes eel­mi­sest nä­da­last tee­­lepin­gu­te spet­sia­list Ma­re Sir­kas. Ta kan­di­dee­ris val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, kan­di­daa­te oli kok­ku 18, kel­lest 4 kut­su­ti vest­lu­se­le. Tee­le­pin­gu­te spet­sia­lis­ti ame­ti­koht on loo­dud Kuu­sa­lu val­las es­ma­kord­selt. Ma­re Sir­kas on Kuu­sa­lu val­la juur­te­ga, aas­tal 2014 ko­lis ela­ma Saun­ja kül­la oma isa­ta­lus­se. Ta on lõ­pe­ta­nud Tar­tu Üli­koo­li õi­gus­tea­dus­kon­na, töö­ta­nud uu­ri­ja­na po­lit­seis, mak­su- ja tol­lia­me­tis ning ka kesk­kon­na­a­me­ti uu­ri­mi­so­sa­kon­nas. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil kan­di­dee­ris en­da sõ­nul sel­leks, et tööl käia ko­du­le lä­he­mal, se­ni on ela­nud mit­mel pool Har­ju­maal ja pi­da­nud pik­ki dis­tant­se lä­bi­des või mit­me trans­por­di­va­hen­di­ga lii­gel­des töö­le sõit­ma. Oma uue ame­ti koh­ta rää­kis ta, et hak­kab varasemaid teelepinguid üle vaa­ta­ma ja uuen­da­ma ning osa­de tee­de pu­hul po­le­gi le­pin­guid. „Saa­dan maao­ma­ni­ke­le kir­jad, mil­les sel­gi­tan, et ees­märk on sõl­mi­da ava­li­kus ka­su­tu­ses ole­va­te tee­de maa­o­ma­ni­ke­ga no­ta­riaal­sed le­pin­gud isik­li­ku ka­su­tu­sõi­gu­se ehk tee­ser­vi­tuu­di sead­mi­seks. Rii­gi­lõi­vud ja no­ta­ri­te­ga suht­le­mi­se võ­tab val­la­va­lit­sus en­da kan­da, maao­ma­ni­ke­le täien­da­vaid ko­hus­tu­si ei kaas­ne, olu­li­ne on all­kir­jas­ta­da le­ping. Väi­ke­se boo­nu­se­na va­bas­tab vald maao­ma­ni­ku teea­lu­se maa maa­mak­sust. No­ta­riaal­sed le­pin­gud sõl­mi­me maao­ma­ni­ke en­di ja ka tee teis­te ka­su­ta­ja­te õi­gus­te kait­seks.“