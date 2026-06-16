Anija valla päeval, mis toimus laupäeval, 13. juunil, õnnitleti Kehra mõisapargis uusi vallakodanikke, kes on sündinud alates eelmise aasta 1. maist tänavu 1. maini. Aasta jooksul sündis vallas 39 last, uute vallakodanike tervitamisel olid neist koos vanematega kohal 15. Vallavanem Riivo Noor andis neile sündimise tunnistuse, kaisukaru ja raamatu „Pisike puu“. Fotograaf Tiit Koha tegi igast perest koos vallavanemaga pildi. Vallavanem ütles oma kõnes, et uute ilmakodanike õnnitlemine võiks ka edaspidi toimuda Anija valla päeval.