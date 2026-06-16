Ani­ja val­la päe­val, mis toi­mus lau­päe­val, 13. juu­nil, õn­nit­le­ti Keh­ra mõi­sa­par­gis uu­si val­la­ko­da­nik­ke, kes on sün­di­nud ala­tes eel­mi­se aas­ta 1. maist tä­na­vu 1. mai­ni. Aas­ta jook­sul sün­dis val­las 39 last, uu­te val­la­ko­da­ni­ke ter­vi­ta­mi­sel olid neist koos va­ne­ma­te­ga ko­hal 15. Val­la­va­nem Rii­vo Noor an­dis nei­le sün­di­mi­se tun­nis­tu­se, kai­su­ka­ru ja raa­ma­tu „Pi­si­ke puu“. Fo­tog­raaf Tiit Ko­ha te­gi igast pe­rest koos val­la­va­ne­ma­ga pil­di. Val­la­va­nem üt­les oma kõ­nes, et uu­te il­ma­ko­da­ni­ke õn­nit­le­mi­ne võiks ka edas­pi­di toi­mu­da Ani­ja val­la päe­val.