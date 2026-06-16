Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et Kol­ga koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se rii­gi­han­ge. Han­ke­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la aren­dus­juht And­res Põd­ra, hal­dus­spet­sia­list Kair Tam­mel ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks. Han­ke­me­net­lu­se­ga seo­tud toi­min­guid vo­li­ta­tak­se te­ge­ma Mar­lan Law Of­fi­ce OÜ. Ku­na Kol­ga koo­li­ma­ja on amor­ti­see­ru­nud, on ka­vas ehi­ta­da uus hoo­ne, prae­gu­ne ma­ja lam­mu­ta­da, al­les jät­ta võim­la osa. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurs­si ei teh­ta ning soov on saa­da kau­nis koo­li­ma­ja, mil­le ehi­ta­mi­se mak­su­mus jääks val­la või­ma­lus­te pii­res­se – mak­si­mum ne­li mil­jo­ni eu­rot. Eelp­ro­jek­ti on va­ja sel­leks, et taot­le­da uue koo­li­ma­ja ehi­ta­mi­seks rii­gilt toe­tust. Aren­dus­juht And­res Põd­ra li­sas, et pro­jek­tee­ri­ja han­ge on ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da su­vel: „Me ei tea veel, kas, mil­lal ja mis tin­gi­mus­tel riik kor­ral­dab li­gi­nul­le­ner­gia hoo­ne­te ehi­ta­mi­seks järg­mi­sel aas­tal uue taot­lus­voo­ru. Tel­li­me eelp­ro­jek­ti, et olek­si­me sel­le ava­ne­mi­sel ra­has­tu­se taot­le­mi­seks va­ja­li­kud eel­tööd ära tei­nud. Uue koo­li­hoo­ne ehi­tu­sa­la­ne pind peaks ole­ma 1700 ruut­meet­rit.“