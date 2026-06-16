Kuusalu vallavalitsus otsustas, et Kolga kooli liginullenergiahoone projekteerija leidmiseks korraldatakse riigihange. Hankekomisjoni kuuluvad valla arendusjuht Andres Põdra, haldusspetsialist Kair Tammel ning teede- ja majandusspetsialist Madis Praks. Hankemenetlusega seotud toiminguid volitatakse tegema Marlan Law Office OÜ. Kuna Kolga koolimaja on amortiseerunud, on kavas ehitada uus hoone, praegune maja lammutada, alles jätta võimla osa. Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt ütles, et arhitektuurikonkurssi ei tehta ning soov on saada kaunis koolimaja, mille ehitamise maksumus jääks valla võimaluste piiresse – maksimum neli miljoni eurot. Eelprojekti on vaja selleks, et taotleda uue koolimaja ehitamiseks riigilt toetust. Arendusjuht Andres Põdra lisas, et projekteerija hange on kavas välja kuulutada suvel: „Me ei tea veel, kas, millal ja mis tingimustel riik korraldab liginullenergia hoonete ehitamiseks järgmisel aastal uue taotlusvooru. Tellime eelprojekti, et oleksime selle avanemisel rahastuse taotlemiseks vajalikud eeltööd ära teinud. Uue koolihoone ehitusalane pind peaks olema 1700 ruutmeetrit.“