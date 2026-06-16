Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tun­nus­ta­vad ka tä­na­vu ra­ha­li­se pree­mia­ga kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de, põ­hi­koo­li­de, hu­vi­koo­li­de ja kut­se­õp­pea­su­tus­te tub­li­maid lõ­pe­ta­jaid, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on oma­va­lit­su­se ela­ni­kud.

Kõi­gist val­la­va­lit­sus­test kin­ni­ta­ti, et oo­da­tak­se in­fot väl­jas­pool ko­du­val­da asu­va­te koo­li­de edu­ka­test lõ­pe­ta­ja­test, kes on nen­de val­la ela­ni­kud.

Ani­ja vald

Ani­ja vald pre­mee­rib Keh­ra güm­naa­siu­mi hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­vat Mar­ja­na Fo­mi­nad 250 eu­ro­ga.

Keh­ra güm­naa­siu­mi 9. klas­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud Sand­ra Elii­se Si­ni­veed ja Kir­ke Huu­sit pre­mee­ri­tak­se 150 eu­ro­ga.

Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kuns­ti­o­sa­kon­na kii­tu­se­ga lõ­pe­ta­nud Re­be­ka Ma­ria Adam ja Mak­sim Koz­lov saa­vad sa­mu­ti 150 eu­ro suu­ru­se pree­mia.

Kuu­sa­lu vald

Kõi­ge suu­re­ma, 500eu­ro­se pree­mia saab Kuu­sa­lu kesk­koo­li kuld­me­da­li­ga lõ­pe­tav Mikk Tein­lum. Hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­ja pree­mia on 300 eu­rot, sel­le saa­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­list Kä­di Ül­le ja Re­no Le­pa­sepp ning Lok­sa güm­naa­siu­mist Ka­ta­rii­na Ul­pus.

Güm­naa­siu­mi hea­de ja vä­ga hea­de tu­le­mus­te­ga lõ­pe­ta­nu­te pree­mia on 50 eu­rot, mil­le saa­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­list Ma­til­da Ja­la­kas, Ka­ro­lin Püü, Loo­re To­min­gas, Ro­bin Le­he­roo, Ke­vin Mar­ten Nel­son, Kaa­rel Sa­lu­puu ja Mar­ten Vil­jas­tu.

Põ­hi­koo­li kii­tu­se­ga lõ­pe­ta­jaid pre­mee­ri­ti 100 eu­ro­ga. Sel­le päl­vi­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­list De­lii­se Dor­bek, Jo­han Moo­rits, Li­se Ama­lie Jen­sen, Ani­ta Niit ja Ai­mee Okk, Kol­ga koo­list Ma­ri Pa­ju, Lok­sa güm­naa­siu­mist Kret­ta-Ma­rie Part.

Pree­mia 100 eu­rot saa­vad ka Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kii­tu­se­ga lõ­pe­ta­nud Ma­til­da Sei­n­oja, Sten-Mar­tin Laen­de, Ger­da Ka­ro­lin Kriis, Ka­ro­lin Püü ja Kei­li He­li­na Aho­kas.

Hea­de ja vä­ga hea­de tu­le­mus­te­ga põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nuid pre­mee­ri­tak­se 50 eu­ro­ga. Kuu­sa­lu kesk­koo­list saa­vad 50eu­ro­se pree­mia Lau­ra Sand­ra Hant­som, Li­set­te Kla­mas, Ma­rie Ki­vis­tik, Miia Kurss, Os­kar Ol­li, Loo­re Mai Pa­lu, Ri­ko-Mar­ten Ra­da, Uku Gre­gor Ran­des, He­le­na Rank, Sil­ver Salm, Ka­ro­lin Ad­ler, Sand­ra Aun, Kir­ke Klem­mer, Hans-Krist­jan Kop­pel, Ja­nar Ko­ro­te­jev-Piir, Sand­ra Pärn, Jo­set­te Roo­pa, Jarl Aa­ron Hol­mar, An­na­bel Haa­vel, Liis Ma­rii Koe­mets, Kei­ty Lii­vo, Ra­ho Ma­sing, Mat­hil­de Peen­sa­lu ja Joo­sep Kir­si­maa.

Kol­ga koo­li lõ­pe­ta­nu­test päl­vi­sid 50eu­ro­se pree­mia Ma­riel Moks, Mia Vaik­re, Mar­ta Viil­ma ja Li­se­te Ma­ria Kes­küll ning Lok­sa güm­naa­siu­mist Gree­te Oru, He­le-Riin Aug, Te­rian Kask, Os­kar Leok ja Ni­ko­lai Le­vin.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­las saa­vad põ­hi­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­sed ra­ha­li­se tun­nus­tu­se 210 eu­rot, mil­lest lä­heb ma­ha tu­lu­maks. Kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li Eliis Eren­vert, Lia Kris­tel­la Püü­mets, Mar­leen Lips, Jo­han­na Asu­ja, Le­vis Uus­puu ja Lau­ra Le­ben, Raa­si­ku koo­li Li­sand­ra Eg­gert ning Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li Kea Sa­lo­nen ja Me­ry­bel Oll­jum.

Hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind lõ­pe­ta­sid kii­tus­kir­ja­ga Mia-Mi­rel­le Me­ri­luht, El­len Mai Las­si ja Heleri Hei­berg. Neid pre­mee­ri­tak­se 110 eu­ro­ga bru­tos.

Ra­ha­li­ne tun­nus­tus on et­te näh­tud ka Raa­si­ku val­la re­gist­ri­järg­se­te­le güm­naa­siu­mi­õpi­las­te­le, kui lõ­pe­ta­vad koo­li kuld- või hõ­be­me­da­li­ga. Sel­leks tu­leb koo­lil või lõ­pe­ta­ja esin­da­jal esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­nek hil­je­malt 31. au­gus­tiks.