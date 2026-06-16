Anija, Kuusalu ja Raasiku vallavalitsus tunnustavad ka tänavu rahalise preemiaga keskkoolide-gümnaasiumide, põhikoolide, huvikoolide ja kutseõppeasutuste tublimaid lõpetajaid, kes rahvastikuregistri järgi on omavalitsuse elanikud.
Kõigist vallavalitsustest kinnitati, et oodatakse infot väljaspool koduvalda asuvate koolide edukatest lõpetajatest, kes on nende valla elanikud.
Anija vald
Anija vald premeerib Kehra gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetavat Marjana Fominad 250 euroga.
Kehra gümnaasiumi 9. klassi kiituskirjaga lõpetanud Sandra Eliise Siniveed ja Kirke Huusit premeeritakse 150 euroga.
Kehra kunstidekooli kunstiosakonna kiitusega lõpetanud Rebeka Maria Adam ja Maksim Kozlov saavad samuti 150 euro suuruse preemia.
Kuusalu vald
Kõige suurema, 500eurose preemia saab Kuusalu keskkooli kuldmedaliga lõpetav Mikk Teinlum. Hõbemedaliga lõpetaja preemia on 300 eurot, selle saavad Kuusalu keskkoolist Kädi Ülle ja Reno Lepasepp ning Loksa gümnaasiumist Katariina Ulpus.
Gümnaasiumi heade ja väga heade tulemustega lõpetanute preemia on 50 eurot, mille saavad Kuusalu keskkoolist Matilda Jalakas, Karolin Püü, Loore Tomingas, Robin Leheroo, Kevin Marten Nelson, Kaarel Salupuu ja Marten Viljastu.
Põhikooli kiitusega lõpetajaid premeeriti 100 euroga. Selle pälvisid Kuusalu keskkoolist Deliise Dorbek, Johan Moorits, Lise Amalie Jensen, Anita Niit ja Aimee Okk, Kolga koolist Mari Paju, Loksa gümnaasiumist Kretta-Marie Part.
Preemia 100 eurot saavad ka Kuusalu Kunstide Kooli kiitusega lõpetanud Matilda Seinoja, Sten-Martin Laende, Gerda Karolin Kriis, Karolin Püü ja Keili Helina Ahokas.
Heade ja väga heade tulemustega põhikooli lõpetanuid premeeritakse 50 euroga. Kuusalu keskkoolist saavad 50eurose preemia Laura Sandra Hantsom, Lisette Klamas, Marie Kivistik, Miia Kurss, Oskar Olli, Loore Mai Palu, Riko-Marten Rada, Uku Gregor Randes, Helena Rank, Silver Salm, Karolin Adler, Sandra Aun, Kirke Klemmer, Hans-Kristjan Koppel, Janar Korotejev-Piir, Sandra Pärn, Josette Roopa, Jarl Aaron Holmar, Annabel Haavel, Liis Marii Koemets, Keity Liivo, Raho Masing, Mathilde Peensalu ja Joosep Kirsimaa.
Kolga kooli lõpetanutest pälvisid 50eurose preemia Mariel Moks, Mia Vaikre, Marta Viilma ja Lisete Maria Kesküll ning Loksa gümnaasiumist Greete Oru, Hele-Riin Aug, Terian Kask, Oskar Leok ja Nikolai Levin.
Raasiku vald
Raasiku vallas saavad põhikooli kiituskirjaga lõpetanud õpilased rahalise tunnustuse 210 eurot, millest läheb maha tulumaks. Kiituskirjaga lõpetasid Aruküla põhikooli Eliis Erenvert, Lia Kristella Püümets, Marleen Lips, Johanna Asuja, Levis Uuspuu ja Laura Leben, Raasiku kooli Lisandra Eggert ning Aruküla Vaba Waldorfkooli Kea Salonen ja Merybel Olljum.
Huvialakeskuse Pääsulind lõpetasid kiituskirjaga Mia-Mirelle Meriluht, Ellen Mai Lassi ja Heleri Heiberg. Neid premeeritakse 110 euroga brutos.
Rahaline tunnustus on ette nähtud ka Raasiku valla registrijärgsetele gümnaasiumiõpilastele, kui lõpetavad kooli kuld- või hõbemedaliga. Selleks tuleb koolil või lõpetaja esindajal esitada vallavalitsusele ettepanek hiljemalt 31. augustiks.