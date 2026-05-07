„Kui minu eelmistes raamatutes on enamasti mõne paiga ajaloo kokkuvõtted, siis selles on Pikavere piirkonna kohta lood, mis ei ole omavahel seotud. Panin need kirja, et kaduma ei läheks,“ ütleb Raasiku valla koduloolane, kümnete raamatute autor Vaino Napp.
Tema äsjailmunud „Pikavere promolugudes“ on autori hinnangul seda piirkonda promovad jutustused – kuulsatest inimestest, kellel on Pikaverega olnud rohkem või vähem pistmist, ja sealtkandi omal ajal tuntud kohtadest.
Krusensternist ja Andropovist Ahrensi ja Reinvaldini
Raamatu kolme esimese loo tegelased on maadeuurija Adam Johann von Krusenstern, Nõukogu Liidu endine juht Juri Andropov ja baltisaksa aadlisuguvõsa Uexküllide esindajad. Kahe esimese mehe kohta on Vaino Napp leidnud, et neil on Pikaverega mingid seosed, näiteks on sealtkandist pärit Krusensterni ema kauged esivanemad. Veidi anekdootlikud jutud viitavad ka kunagise KGB juhi ja parteibossi seotusele Pikaverega. Uexküllide suguvõsa esindaja oli rüütelkonna peamees ja ühtlasi Pikavere mõisa omanik.
„Kõik need kolm lugu on natuke üle võlli. Mõtlesin, et mis ma ikka kogu aeg väga tõsiseid asju kirjutan,“ märgib Vaino Napp.
Järgmisi peatükke nimetab ta rohkem pärislugudeks. Need on vapside kunagisest liidrist Artur Sirgust, kelle jänesehaakidest Pikaveres kirjutas Vaino Napp paar aastat tagasi ka Sõnumitoojas. Äsjailmunud raamatus on temast põhjalikum lugu. Samuti on lugu keeleuurijast, Kuusalu pastorist Eduard Ahrensist, kes on 8 aastat elanud Pikavere mõisas, oli paruni peres koduõpetaja.
Loe pikemalt 6. mai Sõnumitoojast.