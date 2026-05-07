„Kui mi­nu eel­mis­tes raa­ma­tu­tes on ena­mas­ti mõ­ne pai­ga aja­loo kok­ku­võt­ted, siis sel­les on Pi­ka­ve­re piir­kon­na koh­ta lood, mis ei ole oma­va­hel seo­tud. Pa­nin need kir­ja, et ka­du­ma ei lä­heks,“ üt­leb Raa­si­ku val­la ko­du­loo­la­ne, küm­ne­te raa­ma­tu­te au­tor Vai­no Napp.

Te­ma äs­jail­mu­nud „Pi­ka­ve­re pro­mo­lu­gu­des“ on au­to­ri hin­nan­gul se­da piir­kon­da pro­mo­vad ju­tus­tu­sed – kuul­sa­test ini­mes­test, kel­lel on Pi­ka­ve­re­ga ol­nud roh­kem või vä­hem pist­mist, ja sealt­kan­di omal ajal tun­tud koh­ta­dest.

Kru­sens­ter­nist ja And­ro­po­vist Ah­ren­si ja Rein­val­di­ni

Raa­ma­tu kol­me esi­me­se loo te­ge­la­sed on maa­de­uuri­ja Adam Jo­hann von Kru­sens­tern, Nõu­ko­gu Lii­du en­di­ne juht Ju­ri And­ro­po­v ja bal­ti­sak­sa aad­li­su­gu­võ­sa Uex­kül­li­de esin­da­jad. Ka­he esi­me­se me­he koh­ta on Vai­no Napp leid­nud, et neil on Pi­ka­ve­re­ga min­gid seo­sed, näi­teks on sealt­kan­dist pä­rit Kru­sens­ter­ni ema kau­ged esi­va­ne­mad. Vei­di anek­doot­li­kud ju­tud vii­ta­vad ka ku­na­gi­se KGB ju­hi ja par­tei­bos­si seo­tu­se­le Pi­ka­ve­re­ga. Uex­kül­li­de su­gu­võ­sa esin­da­ja oli rüü­tel­kon­na pea­mees ja üht­la­si Pi­ka­ve­re mõi­sa oma­nik.

„Kõik need kolm lu­gu on na­tu­ke üle võl­li. Mõt­le­sin, et mis ma ik­ka ko­gu aeg vä­ga tõ­si­seid as­ju kir­ju­tan,“ mär­gib Vai­no Napp.

Järg­mi­si pea­tük­ke ni­me­tab ta roh­kem pä­ris­lu­gu­deks. Need on vap­si­de ku­na­gi­sest liid­rist Ar­tur Sir­gust, kel­le jä­ne­se­haa­ki­dest Pi­ka­ve­res kir­ju­tas Vai­no Napp paar aas­tat ta­ga­si ka Sõ­nu­mi­too­jas. Äs­jail­mu­nud raa­ma­tus on te­mast põh­ja­li­kum lu­gu. Sa­mu­ti on lu­gu kee­leuu­ri­jast, Kuu­sa­lu pas­to­rist Eduard Ah­ren­sist, kes on 8 aas­tat ela­nud Pi­ka­ve­re mõi­sas, oli pa­ru­ni pe­res ko­duõ­pe­ta­ja.

