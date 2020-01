Kuu­sa­lus val­mis uju­la­ga spor­di­hoo­ne 2008. aas­ta lõ­pus, Lok­sal pool aas­tat va­rem.

Ida-Har­jus, Kuu­sa­lus ja Lok­sal asu­vad li­gi 30ki­lo­meet­ri­se va­he­maa­ga kaks spor­di­kes­kust, ku­hu on ra­ja­tud uju­la. Mõ­le­mad spor­di­kes­ku­sed on te­gut­se­nud üle 11 aas­ta ning ühen­da­tud kõr­va­la­su­va koo­li­ma­ja­ga.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kui­das neis spor­di­hoo­ne­tes töö­ta­tak­se ja kas kü­las­ta­jaid ja­gub.

Ala­tes ava­mi­sest Kuu­sa­lu Spor­di­kes­kust juh­ti­nud Kad­ri Ida­vain üt­leb, et tut­vus aas­ta lõ­pus kol­lee­gi­de töö­ga Rae ja Lok­sa spor­di­kes­ku­ses: „Lok­sal käib kü­las­ta­jaid vä­hem kui meil, Raes roh­kem. Sa­mas Rae val­lal on roh­kem ra­ha, ku­na asu­tak­se pea­lin­na­le lä­he­mal, ja­gub suu­re­ma­teks re­mon­ti­deks. Lok­sal tund­sin heas mõt­tes ka­de­dust, sest on pal­ju enam ruu­mi, eri­ti meel­dib seal­ne suur fua­jee. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ruu­mi­puu­dus la­he­neb al­les siis, kui saak­si­me laien­du­se, aga tu­leb ol­la rea­list. Kuu­sa­lu val­las on prio­ri­tee­did tei­sed – koo­li juur­dee­hi­tus ja muud ob­jek­tid.“

Lok­sa spor­di­kes­kus te­gut­ses aas­taid lin­na­le kuu­lu­nud osa­ühin­gu­na, eel­mi­se aas­ta ke­va­dest on lin­na al­laa­su­tus, mil­le ju­ha­ta­ja­na asus töö­le Maa­le­hes aja­kir­ja­ni­ku ame­tit pi­da­nud Ai­ve Mõt­tus Ju­min­dalt.

Ta kii­dab, et kü­las­ta­ja­te arv kas­vab hoo­le­ga: „Rõõ­mu teeb, et meie uju­las­se tul­lak­se ka Tal­lin­nast, Rak­ve­rest, Võ­sult ning loo­mu­li­kult Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest. Hin­na­tak­se, et meil po­le lii­ga pal­ju rah­vast, on pri­vaat­sem. Sa­mas on meil­gi ju­ba kor­du­valt ol­nud het­ki, kui kõik riie­te­ka­pid on hõi­va­tud. Spor­di­kes­ku­se üle­san­ne on pak­ku­da tree­ni­mis­või­ma­lust ja puh­kust, need käi­vad kä­si­käes. Pin­gu­ta­me, et klien­did tu­lek­sid mei­le ta­ga­si, te­gi­me ko­du­le­he, tut­vus­ta­me end Fa­ce­boo­kis ja Ins­tag­ra­mis. Uuest aas­tast fik­see­rib kas­sa­süs­teem iga kü­las­tu­se, nii saa­me täp­se pil­di, kui pal­ju rah­vast käib. Ka­van­da­me kü­sit­lust, et kust­ko­hast tul­lak­se.“

