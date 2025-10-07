Kuu­sa­lu ale­vi­ku sis­se­sõi­du juur­de au­to­maat­tank­la ra­ja­mi­seks au­gus­tis ala­nud ehi­tus­tööd on lõp­pe­nud. Au­to­maat­tank­la ehi­tas Ale­xe­la, et­te­võt­te tank­la ja kaup­lus asu­vad seal­sa­mas lä­he­du­ses Tal­lin­na-Nar­va maan­tee via­duk­til. Au­to­maat­tank­la krun­di oman­das Ale­xe­la fir­malt Je­toil, kes oli sel­le va­rem oman­da­nud ASilt Kroo­ning, kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le Ale­xe­la ju­ha­tu­se esi­mees Mar­ti Hääl. Te­ma sõ­nul on taot­lus au­to­maat­tank­la­le ka­su­tus­loa saa­mi­seks töös ja nüüd sõl­tub amet­kon­da­delt koos­kõ­las­tus­te saa­mi­sest, kas tank­la saab ava­da ju­ba ok­toob­ris või jääb ava­mi­ne no­vemb­ris­se. Mar­ti Hääl: „Esial­gu hak­kab sel­lel krun­dil töö­le Ale­xe­la au­to­maat­tank­la. Kas ja mil­lal tee­nu­seid li­san­dub, sõl­tub sel­lest, kui­das ko­ha­li­kud ela­ni­kud meie uue jaa­ma vas­tu võ­ta­vad. Uue tank­la edu ja eda­si­se aren­gu mää­rab en­ne­kõi­ke see, kui pal­ju liit­reid kü­tust seal tan­ki­ma ha­ka­tak­se. Meie ees­märk on ol­la oma klien­ti­de­le või­ma­li­kult lä­he­dal ko­gu oma tee­nus­te­port­fel­li­ga.“ Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­kud on uue tank­la va­ja­lik­ku­sest rää­ki­nud aas­taid, sest via­duk­til paik­ne­vas­se tank­las­se on vä­ga tü­li­kas pää­se­da – maan­teet­ras­si­le pea­le­sõi­dult või via­duk­ti alt lä­bi lii­ku­des tu­leb sõi­ta ta­ga­si­pöö­re­te­ni, mis teeb nii Rak­ve­re kui ka Tal­lin­na pool suu­re rin­gi. „Ole­me ju­ba 15 aas­tat esi­ta­nud Tal­lin­na-Nar­va maan­tee liik­luss­kee­mi­de­le eri­ne­vaid pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid, et meie tank­la ko­gu­kon­na­le mu­ga­vaks tan­ki­mis­ko­haks ku­jun­da­da, kuid se­ni kah­juks tu­lu­tult. Kui olek­si­me saa­nud au­to­maat­tank­la krun­di os­ta siis, kui põ­hi­mõt­te­li­ne kok­ku­le­pe oli teh­tud, oleks uus tank­la val­mi­nud mi­tu aas­tat va­rem,“ li­sas Mar­ti Hääl.