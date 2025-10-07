Kuusalu aleviku sissesõidu juurde automaattankla rajamiseks augustis alanud ehitustööd on lõppenud. Automaattankla ehitas Alexela, ettevõtte tankla ja kauplus asuvad sealsamas läheduses Tallinna-Narva maantee viaduktil. Automaattankla krundi omandas Alexela firmalt Jetoil, kes oli selle varem omandanud ASilt Krooning, kommenteeris Sõnumitoojale Alexela juhatuse esimees Marti Hääl. Tema sõnul on taotlus automaattanklale kasutusloa saamiseks töös ja nüüd sõltub ametkondadelt kooskõlastuste saamisest, kas tankla saab avada juba oktoobris või jääb avamine novembrisse. Marti Hääl: „Esialgu hakkab sellel krundil tööle Alexela automaattankla. Kas ja millal teenuseid lisandub, sõltub sellest, kuidas kohalikud elanikud meie uue jaama vastu võtavad. Uue tankla edu ja edasise arengu määrab ennekõike see, kui palju liitreid kütust seal tankima hakatakse. Meie eesmärk on olla oma klientidele võimalikult lähedal kogu oma teenusteportfelliga.“ Kuusalu aleviku elanikud on uue tankla vajalikkusest rääkinud aastaid, sest viaduktil paiknevasse tanklasse on väga tülikas pääseda – maanteetrassile pealesõidult või viadukti alt läbi liikudes tuleb sõita tagasipööreteni, mis teeb nii Rakvere kui ka Tallinna pool suure ringi. „Oleme juba 15 aastat esitanud Tallinna-Narva maantee liiklusskeemidele erinevaid parandusettepanekuid, et meie tankla kogukonnale mugavaks tankimiskohaks kujundada, kuid seni kahjuks tulutult. Kui oleksime saanud automaattankla krundi osta siis, kui põhimõtteline kokkulepe oli tehtud, oleks uus tankla valminud mitu aastat varem,“ lisas Marti Hääl.