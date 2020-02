Tervise pant on liikumine

Peaminister ütles Kehra gümnasistidele, et meie eluiga küll pikeneb, kuid probleem on tervena elatud aastatega. Mida teha, et elaksime kauem tervetena? Ta vastas, et iga noor peaks päevas vähemalt 60 minutit aktiivselt liikuma. Paraku teeb seda neist vaid 25 protsenti. Jüri Ratas kutsus liituma kooliõpilaste liikumisaktiivsust toetava programmiga Liikuma Kutsuv Kool: „Eestis on 79 kooli sellega liitunud, miks Kehra gümnaasium ei võiks olla järgmine.“

Ka vallajuhid rääkisid peaministriga inimeste liikumisvõimalustest. Veidi üle aasta tagasi avatud Aegviidu ja Kõrvemaa keskuse vahelist kergliiklusteed on kasutatud juba ligi 90 000 korda. Kindlasti aitaks kõigi inimeste liikumisaktiivsuse suurendamisele kaasa, kui kergliiklusteid oleks rohkem.