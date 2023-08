„Teeae­da­de päev on elu­jõu­li­ne, kui um­bes poo­led teeae­da­dest on uued. Meil tä­na­vu nii ka oli – ühek­sast teeaiast viis tegutsesid ka eel­mi­sel aas­tal, ne­li ava­ti esi­mest kor­da,“ üt­les Raa­si­kul kol­man­dat kor­da toi­mu­nud ava­tud teeae­da­de päe­va pea­kor­ral­da­ja Mar­git Ee­rik MTÜst Tuu­le­kell.

Te­ma en­da ko­du Jaa­ma tä­na­val oli üks neist, kus möö­du­nud lau­päe­val, 5. au­gus­til avati teeaed kol­man­dat aas­tat. Kuns­ti teeaias toi­me­ta­sid koos te­ma ja abi­kaa­sa Mait Ee­ri­ku­ga ka nen­de lap­sed And­reas ja Kad­ri-Ann Ee­rik koos sõp­ra­de­ga. Me­nüüs olid pea­mi­selt toi­dud, mis pe­re­rah­va­le en­da­le meel­di­vad – kü­las­ta­ja­telt ka va­rem oht­ralt kii­du­sõ­nu päl­vi­nud Mait Eeriku teh­tud särt­sa­kas Tom-Kha supp, ta­cod, pa­ku­ti ka al­ko­ho­li­va­bu kok­tei­le.

„Esi­me­sed kü­las­ta­jad tu­lid kel­la 11 ajal ron­gi­ga Aru­kü­last, me ei ol­nud siis veel ava­mi­seks pä­ris val­mis, saat­si­me nad en­ne teis­tes­se teeae­da­des­se ja pa­lu­si­me ta­ga­si tul­la. Tu­lid­ki,“ ju­tus­tas Mar­git Ee­rik.

Mee­le­la­hu­tust pak­kus pea­lin­na sõug­rupp Sä­ra, kes kaa­sas tant­si­ma ka pub­li­ku. Kuns­tiaias võis osa saa­da veel puu­töö­toast, mi­da ju­hen­das Ar­go Aru­vald MTÜst No­kit­se­jad.

Kris­tii­na Väl­ba ko­duõues Män­gu tä­na­val oli ka tä­na­vu ava­tud Män­gu teeaed, kus li­saks söö­gi­le-joo­gi­le pa­ku­ti taas mas­saaži. Va­ra­se­mast tut­tav oli veel Val­la­tu Va­nae­ma teeaed Dea Ivas­ki ko­duõues Meie­rei tä­na­val, kus as­kel­da­sid Jan­ne Eg­gert, An­ne­ly Mett ja Lii­vi­ka Juk­saar, kes lu­ba­sid kü­las­ta­jai­le pa­ri­maid pann­koo­ke ja pa­ri­mat tu­ju.

Või­du tä­na­val Või­du koh­vi­kus, mi­da pi­das Me­lis­sa Ri­so, pa­ku­ti mee­le­pä­rast ka ve­ga­ni­te­le, lap­si mee­li­ta­ti ba­tuu­di­ga.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja õue­pa­vil­jo­ni juu­res avas And­ra Al­lik abi­lis­te­ga teeaia Jä­nu Jaak. Pa­ku­ti mok­tei­le ning peh­met jää­tist. Mu­sit­see­ri­sid He­li lau­lus­tuu­dio noo­red laul­jad ning duo Früh­ling Aru­kü­last, suu­relt ek­raa­ni­lt võis vaa­da­ta vi­deoid Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se te­ge­mis­test.

Pa­ju põik­tä­na­va ri­dae­la­mu ees pi­da­sid Jan­ne Ur­bas ja Liis Põrk teeaeda „Igo­ri juu­res“. Neilt sai ren­ti­da kor­duv­ka­su­ta­ta­vat top­si, mil­lest ka teis­tes teeae­da­des teed nau­ti­da. Pa­ku­ti nii soo­la­seid kui ma­gu­said amp­se ning ja­nu­kus­tu­ta­vaid joo­ke. Igal pool­tun­nil lõ­bus­ta­ti kü­la­li­si vär­vi­lis­te see­bi­mul­li­de­ga ning täis­tun­di­del ter­vi­tas kü­la­li­si peo­pe­re­mees – nas­tik Igor. Jul­ge­ma­tel kü­las­ta­ja­tel oli või­ma­lus las­ta end koos te­ma­ga pil­dis­ta­da.

Tee­meist­ri tä­nav 3 kor­ter­ma­ja ees ava­sid roo­sas­se riie­tu­nud noo­red emad Rii­nu Ur­ban, Bir­git Koks, An­na-Lii­sa Ka­sak, Ree­li Lüüt­sepp ja Ma­rian­ne Põld koh­vi­ku Mee­le­hei­tel pe­re­nai­sed. Pa­ku­ti nii soo­last kui ma­gu­sat. Eri­ti me­nu­kad olid väi­ke­sed mu­na ja suit­su­ka­na­ga või­lei­va­tor­di­ke­sed, sin­gi- ja lõ­he­ga cros­san­tid, pi­si­ke­sed küp­si­se­koo­gid, mi­ni­pit­sad, vaa­ri­ka- ja õu­na­kook.

Nai­sed rää­ki­sid et hak­ka­sid et­te­val­mis­tu­si te­ge­ma eel­mi­sel päe­val, küp­se­ta­ma lau­päe­va va­ra­hom­mi­kul kel­la viie ajal. Li­saks koh­vi­ku­le olid teeaias hoo­vi­müük ja õn­ne­loos, lap­sed said Ree­li Lüüt­se­pa ju­hen­da­mi­sel män­gi­da ja meis­ter­da­da, või­ma­lus oli rat­su­ta­da nii kepp­ho­bu­se kui pä­ris ho­bu­se­ga. Kes soo­vis, sai end män­gu­ma­ja ta­ha ehi­tud fo­to­sei­na ää­res las­ta pil­dis­ta­da, fo­to jaoks oli või­ma­lik ka „troo­pi­ka­ma­jas“ ehk män­gu­ma­ja­ke­ses poseerida koos pa­pa­goi Fio­na­ga.

„Sai­me kü­las­ta­jailt kii­ta, et oli­me põh­ja­li­kud ning mõel­nud kõi­ge­le ja kõi­gi­le – te­ge­vust jät­kus igaü­he­le ning meie juu­res võis vee­ta ko­gu päe­va. Kõi­gi kü­las­ta­ja­te jaoks oli ruu­mi, söö­ki-joo­ki sai ka kaa­sa os­ta. Soo­vi­me osa­le­da ka järg­mi­sel aas­tal, kind­las­ti on ka siis ko­hal pa­pa­goi ja ho­bu­ne, mis sel aas­tal olid suu­red hi­tid,“ rää­kis Ma­rian­ne Põld.

Te­ha­se põik­tä­na­val ava­tud Ees­ti-Uk­rai­na ko­du­koh­vi­kus Ade­lii pak­ku­sid pe­re­nai­ne Sa­ve­liin Kaar­neem ja Uk­rai­nast pä­rit Iri­na Pet­ro­va oma pe­re­de­ga nii Uk­rai­na rah­vus­toi­te kui ees­ti­mai­seid su­vi­seid amp­se. Me­nüü oli rik­ka­lik ala­tes ka­na- ja ka­la­pas­tast, bur­ge­ri­test ja va­ree­ni­ku­test ku­ni bor­ši, quic­he´de , soo­las­te pann­koo­ki­de ning ma­gu­sa­te koo­ki­de­ni väl­ja. Las­te­le pa­ku­ti ka suhk­ru­vat­ti ja pop­kor­ni.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga kii­tis: „Ade­lii teeaias oli või­ma­lik ko­gu pe­rel kõ­hud kor­ra­li­kult täis süüa.“

Sa­ve­liin Kaar­neem sõnas, et on mi­tu aas­ta ko­duaias koh­vi­ku ava­mi­se­le mõel­nud, kuid pel­gas se­da ük­si te­ha, nüüd ühen­da­ti jõud Iri­na Pet­ro­va pe­re­ga. Toi­tu­de et­te­val­mis­ta­mi­seks ku­lus kaks päe­va, lauad-too­lid ning suu­red pop-up tel­gid ju­huks, kui hak­kab sa­da­ma, pan­di üles sa­mal hom­mi­kul.

„Nii suurt hu­vi ei osa­tud ar­va­ta, pool­tei­se tun­ni­ga oli 20 liit­rit bor­ši müü­dud ning tu­li kee­ta järg­mi­ne laar. Ka va­ree­ni­kud ja vei­se­bur­ge­rid olid me­nu­kad,“ lau­sus ta.

Kü­las­ta­jaid ja­gus Ees­ti-Uk­rai­na koh­vi­kus­se ka siis, kui tei­sed päe­va­sed teeaiad olid sel­leks aas­taks uk­sed sul­ge­nud.

Raa­si­ku ava­tud teeae­da­de päev lõ­pe­ta­ti ühi­selt Maar­ja Si­ku­ti Raa­si­ku mõi­sa teeaias, Te­ha­se tee ää­res asu­va tii­gi kes­kel saa­rel. Seal oli ka kont­sert, esi­ne­sid Tõun ja Ka­te.

Mee­le­hei­tel kodupe­re­nais­te teeaia igal kü­las­ta­jail pa­lu­ti kü­la­lis­te loen­da­mi­seks pan­na teeae­da si­se­ne­mi­sel kor­vi üks ki­vi. Ki­vi­de üle­lu­ge­mi­sel sel­gus, et te­eae­da kü­las­tas li­gi 250 ini­mest. Kuns­ti teeaed, kus kü­las­ta­jad said sa­mu­ti oma ni­me kir­ja pan­na, käis li­gi­kau­du 150 ini­mest. Um­bes sa­ma­pal­ju oli kü­las­ta­jaid ka teis­tes teeae­da­des.

„Mul on vä­ga hea meel, et teeae­da­de päe­vast sai osa nii pal­ju ini­me­si. Sel­lis­te üri­tus­te­ga ak­ti­vee­rub ka ko­gu­kond­lik suht­le­mi­ne, mi­da Raa­si­kul on hä­das­ti va­ja,“ mär­kis teeae­da­de päe­va eest­ve­da­ja Mar­git Ee­rik.

Ka tä­na­vu pa­ku­ti igas teeaias Raa­si­ku teed – kaks aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud esi­me­sel teeae­da­de päe­val pa­ri­maks hin­na­tud pi­par­mün­dist, saia­lil­lest, põd­ra­ka­ne­pist ja leesk­put­kest val­mis­ta­tud teed.