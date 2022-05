Ani­ja val­la­va­lit­sus on väl­jas­ta­nud ehi­tus­load Keh­ras­se ka­he paa­ris­ma­ja- ja kol­me ri­da­ela­mu ehi­ta­mi­seks. Se­ni Keh­ra lin­nas ri­dae­la­muid ei ole.

Pool­teist aas­tat ta­ga­si keh­tes­tas val­la­va­lit­sus Keh­ras Las­te­ta­re las­teaia vas­tas asu­va tüh­ja maa-ala de­tailp­la­nee­rin­gu, et ja­ga­da Aia tä­nav 2 asuv 8300 ruut­meet­ri suu­ru­ne kin­nis­tu viieks ela­mu­maak­run­diks. Pla­nee­rin­gu tel­lis OÜ Leag­ro­ve ning krun­ti­de­le ka­van­da­ti kok­ku kolm ri­da­ma­ja ning kaks ühe- või ka­he­pe­re­ela­mut. Nüüd­seks on kõi­gil viiel krun­dil uus oma­nik – OÜ Ruum Ehi­tus. Paa­ris- ja ri­dae­la­mu­te ehi­ta­mi­se­le kes­ken­du­nud OÜ Ruum Ehi­tus on se­ni kõi­ge roh­kem ehi­ta­nud oma­ni­ke ko­du­val­las Viim­sis, kus on ra­ja­tud ko­dud roh­kem kui sa­ja­le pe­re­le, li­saks on paa­ris- ja ri­dae­la­muid teh­tud Ko­sel, Peet­ris, Lool. Keh­ras­se ha­ka­tak­se ehi­ta­ma es­ma­kord­selt.

Ap­ril­lis väl­jas­tas val­la­va­lit­sus kõi­gi­le viie­le krun­di­le ehi­tus­load. Aia tä­nav 2, 4 ja 6 krun­ti­de­le tu­le­vad ri­dae­la­mud, Las­te tä­nav 7 ja Sõp­ru­se väl­jak 12 krun­ti­de­le paa­ris­ma­jad. Äär­mi­sed ri­dae­la­mud ehi­ta­tak­se pa­ral­leel­sed Aia tä­na­va­ga, kesk­mi­ne tee­ga ris­ti­pi­di. Paa­ris­ma­jad hak­ka­vad asu­ma ri­dae­la­mu­te ta­ga.

Ehi­ta­mi­se­ga on Ruum Ehi­tu­se ju­ha­tu­se esi­me­he Mar­gus Her­ma­ni sõ­nul plaa­nis alus­ta­da juu­nis. Kor­ra­ga te­hak­se val­mis kõi­gi kol­me ri­dae­la­mu ja ka­he paa­ris­ma­ja vun­da­men­did. Majad ehi­ta­tak­se vas­ta­valt sel­le­le, kui­das on os­tu­hu­vi ehk kui pal­ju kor­te­reid on müü­dud.

Ri­dae­la­mud tu­le­vad ka­he­kord­sed, viil­ka­tu­se­ga, igas­se ela­mus­se ne­li 4 kor­te­rit. Kor­te­ri­tes on 126,5 ruut­meet­rit pin­da, need on 5toa­li­sed – esi­me­sel kor­ru­sel on elu­tu­ba koos köö­gi­ga, tua­lett- ja pe­su­ruum, saun, tei­sel kor­ru­sel ma­ga­mis­toad, van­ni­tu­ba. Igal bok­sil on ter­rass ja rõ­du, ma­ja ees var­ju­alu­se­ga par­ki­mis­koht. Sa­ma suu­red ja sarnase si­se­la­hen­du­se­ga te­hak­se ka paa­ris­ma­jad.

Mar­gus Her­man üt­les, et sa­ma­su­gu­se si­sep­la­nee­rin­gu­ga ma­ju on Ruum Ehi­tus ehi­ta­nud pal­ju, kuid väl­jast on need ol­nud teist­su­gu­sed: „Val­la­va­lit­su­se nõue oli viil­ka­tus, sel­list la­hen­dust po­le me va­rem ka­su­ta­nud. Tun­dub, et tu­le­vad ke­nad ma­jad.“

Esi­me­sed ma­jad val­mi­vad järg­mi­se aas­ta sü­gi­seks. Aia tä­nav 2 ri­dae­la­mu ja Sõp­ru­se väl­jak 12 paa­ris­ma­ja bok­sid on ju­ba müü­gis, müüb kin­nis­va­ra­bü­roo Uus Maa. Ri­dae­la­mu­bok­si­de hin­nad on Uus Maa ko­du­le­hel 275 000-290 000 eu­rot, paa­ris­ma­ja boks hin­na­ga 290 000 eu­rot. Mar­gus Her­man mär­kis, et prae­gu kin­nis­va­ra­tu­rul toi­muv on et­tear­va­ma­tu, hin­nad ku­ju­ne­nud on se­nis­te ko­ge­mus­te põh­jal. Paar soo­vi­jat ri­dae­la­mu­kor­te­ri­te­le on te­ma kin­ni­tu­sel ju­ba ole­mas.