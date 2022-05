Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu uue mää­ru­se mu­nit­si­paa­le­lu­ruu­mi üü­ri piir­mää­ra­de keh­tes­ta­mi­se koh­ta. Üü­ri piir­mää­rad ei muu­tu­nud, need on kesk­küt­te, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga va­rus­ta­tud elu­ruu­mi­des en­di­selt 1-2 eu­rot ruut­meet­ri koh­ta kuus, ah­ju­küt­te­ga kor­te­ri­tes 0,7-1,50 eu­rot ning tsent­raal­se küt­te ja vee­va­rus­tu­se­ta elu­ruu­mi­des 26-65 sen­ti ruut­meet­ri koh­ta kuus. Val­la­va­lit­su­sel on põh­jen­da­tud juh­tu­del õi­gus va­bas­ta­da val­la mu­nit­si­paa­lo­man­dis ole­va elu­ruu­mi ka­su­ta­ja üü­ri ta­su­mi­sest või alan­da­da üü­ri ku­ni kuueks kuuks, kui elu­ruu­mi ka­su­tab isik, kes va­jab abi, on rah­vus­va­he­li­se kait­se taot­le­ja või rah­vus­va­he­li­se kait­se saa­ja.