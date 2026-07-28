Mihkel Kuuse
Kehra staadionil laupäeval, 18. juulil toimunud Sohvik Cup 14. jalgpalliturniiril olid võistlustules 9 meeskonda. Kokku peeti 24 kohtumist alagrupimängudest finaalini, mille võitis Raasiku FC Jokeri mängijatest moodustatud tiim Siim Urva Lastehoid.
A-alagrupis oli kindel liider FC AllStars, kes kogus neljast mängust maksimaalsed 12 punkti, alistades Merirahu suurelt 7:2. Teiseks tuli A-alagrupis 9 punktiga Dima Jalgpalliakadeemia, kes kaotas ainult AllStarsile. Objekt, VAR UNITED ja FC Merirahu jäid kõik kolme punkti peale, kuid kohad selgusid omavaheliste mängude väravate vahe põhjal – Objekt jäi kolmandaks, VAR UNITED neljandaks ja FC Merirahu viiendaks.
B-alagrupis näitas kindlat sammu Siim Urva Lastehoid, kes kogus üheksa punkti ja alistas Flamingo 12:1. Teiseks tuli 6 punktiga FC Legkaja, kolmandaks FC Tipsikud kolme punktiga, Flamingo jäi ilma punktideta neljandaks.
Poolfinaalis oli FC AllStars üliveenev, alistades FC Legkaja peale pingelist avapoolaega 4:1. Teises poolfinaalis oli Siim Urva Lastehoid samuti kindel, võites Dima Jalgpalliakadeemiat 5:1.
Finaalis asus FC AllStars kohtumist teisel poolajal 3:1 juhtima, kuid õige pea lõid vastased ühe värava tagasi. Eelviimasel minutil teenis Lastehoid penalti, mille realiseeris kindlalt Sten Luht. Publik ootas turniiri esimest bullitiseeriat, kuid Lastehoiu resultatiivseim mängija Oskar Karu kõmmutas võistkonna viimastel sekunditel võidule. Seega kaitses peamiselt Raasiku FC Jokeri mängijatest moodustatud tiim esikohta. Eelmisel aastal võideti turniir võistkonnaga Teine Koht.
Pronksised autasud sai kaela Dima Jalgpalliakadeemia, kes keeras tasavägise mängu FC Legkajaga oma kasuks ning võitis 4:2.
Turniiri tulemuslikumate mängijate seas paistis silma Dima Jalgpalliakadeemia ründetuus Jaan Taaniel Puusaag, kes lõi kokku 8 väravat. Talle järgnes meistermeeskonna ründaja Oskar Karu 7 väravaga. FC AllStarsi ridades olid resultatiivseimad Jüri Dmitrenko ja Dmytro Skrynnyk, kes lõid kumbki 6 väravat.
Siim Urva Lastehoiu meistritiitli taga oli lai väravalööjate ring: lisaks Oskar Karule andsid oma panuse ka Sten Luht 5, Rasmus Remy Kasela ja Rasmus Liiv mõlemad 4 väravaga.
Turniiri korraldajad panid kokku sümboolse koosseisu, kuhu pääsesid turniiri kõige silmapaistvamad mängijad: väravavaht Auris Veelmaa võistkonnast Siim Urva Lastehoid, kaitseliinis Jüri Dmitrenko ja Dmytro Skrynnyk FC AllStarsist, ründeliinis Janek Udumäe ja Jaan Taaniel Puusaag Dima Jalgpalliakadeemiast ning Oskar Karu Siim Urva Lastehoiust.
Võistkonnas Siim Urva Lastehoid mängisid Rasmus Remy Kasela, Oliver Holm, Karl Erik Välba, Luka Anderson, Auris Veelmaa, Rasmus Liiv, Sten Luht, Oskar Karu.
FC AllStars koosseis: Algis Päll, Vadim Khakimov, Kevin Ruslan Mamedov, Rauno Valk, Daniil Molotok, Bogdan Dmitrenko, Jüri Dmitrenko, Dmytro Skrynnyk, Elnur Valiyev, Vasyl Dmytrenko.
Dima Jalgpalliakadeemias võistlesid Sander Kaljumäe, Karl Joonas Kark, Siim Sander Ruusmaa, Janek Udumäe, Rihard Moik, Jaan Taaniel Puusaag, Roald Christian Nemeth, Rauno Ottisaar, Kris Uustall, Kardo Kase.
Mänge juhtisid Žorž Bogdanov ning Eesti tippkohtunikud Grigori Ošomkov ja Juri Frischer.
Päeva jooksul käis staadionil mänge jälgimas üle paarisaja inimese. Kogu päeva mängis staadionil meeleolumuusika, avatud oli kohviku Sohvik toitlustustelk ning puhkeala. Turniiri traditsioonilises auhinnaloosis läks toetajatelt jagamisele üle 30 auhinna. Turniiri jäädvustas fotograaf Joonas Kuuskla.
Korraldusmeeskonda kuulusid Anija Jalgpalliklubi liikmed Mihkel Kuuse, Edvin Härgin, Artjom Oljuškin ja Antti Everst. Sohvik Cup turniiri on korraldatud 2013. aastast ning traditsiooni jätatakse, 15. turniir toimub järgmise aasta juulis.