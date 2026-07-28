Mih­kel Kuu­se

Keh­ra staa­dio­nil lau­päe­val, 18. juu­lil toi­mu­nud Soh­vik Cup 14. jalg­pal­li­tur­nii­ril olid võist­lus­tu­les 9 mees­kon­da. Kok­ku pee­ti 24 koh­tu­mist alag­ru­pi­män­gu­dest fi­naa­li­ni, mil­le või­tis Raa­si­ku FC Jo­ke­ri män­gi­ja­test moo­dus­ta­tud tiim Siim Ur­va Las­te­hoid.

A-alag­ru­pis oli kin­del lii­der FC AllS­tars, kes ko­gus nel­jast män­gust mak­si­maal­sed 12 punk­ti, alis­ta­des Me­ri­ra­hu suu­relt 7:2. Tei­seks tu­li A-alag­ru­pis 9 punk­ti­ga Di­ma Jalg­pal­lia­ka­dee­mia, kes kao­tas ai­nult All­Star­si­le. Ob­jekt, VAR UNI­TED ja FC Me­ri­ra­hu jäid kõik kol­me punk­ti pea­le, kuid ko­had sel­gu­sid oma­va­he­lis­te män­gu­de vä­ra­va­te va­he põh­jal – Ob­jekt jäi kol­man­daks, VAR UNI­TED nel­jan­daks ja FC Me­ri­ra­hu viien­daks.

B-alag­ru­pis näi­tas kind­lat sam­mu Siim Ur­va Las­te­hoid, kes ko­gus ühek­sa punk­ti ja alis­tas Fla­min­go 12:1. Tei­seks tu­li 6 punk­ti­ga FC Leg­ka­ja, kol­man­daks FC Tip­si­kud kol­me punk­ti­ga, Fla­min­go jäi il­ma punk­ti­de­ta nel­jan­daks.

Pool­fi­naa­lis oli FC AllS­tars üli­vee­nev, alis­ta­des FC Leg­ka­ja pea­le pin­ge­list ava­poo­lae­ga 4:1. Tei­ses pool­fi­naa­lis oli Siim Ur­va Las­te­hoid sa­mu­ti kin­del, või­tes Di­ma Jalg­pal­lia­ka­dee­miat 5:1.

Fi­naa­lis asus FC AllS­tars koh­tu­mist tei­sel poo­la­jal 3:1 juh­ti­ma, kuid õi­ge pea lõid vas­ta­sed ühe vä­ra­va ta­ga­si. Eel­vii­ma­sel mi­nu­til tee­nis Las­te­hoid pe­nal­ti, mil­le rea­li­see­ris kind­lalt Sten Luht. Pub­lik oo­tas tur­nii­ri esi­mest bul­li­ti­see­riat, kuid Las­te­hoiu re­sul­ta­tiiv­seim män­gi­ja Os­kar Ka­ru kõm­mu­tas võist­kon­na vii­mas­tel se­kun­di­tel või­du­le. See­ga kait­ses pea­mi­selt Raa­si­ku FC Jo­ke­ri män­gi­ja­test moo­dus­ta­tud tiim esi­koh­ta. Eel­mi­sel aas­tal või­de­ti tur­niir võist­kon­na­ga Tei­ne Koht.

Pronk­si­sed au­ta­sud sai kae­la Di­ma Jalg­pal­lia­ka­dee­mia, kes kee­ras ta­sa­vä­gi­se män­gu FC Leg­ka­ja­ga oma ka­suks ning või­tis 4:2.

Tur­nii­ri tu­le­mus­li­ku­ma­te män­gi­ja­te seas pais­tis sil­ma Di­ma Jalg­pal­lia­ka­dee­mia rün­de­tuus Jaan Taa­niel Puu­saag, kes lõi kok­ku 8 vä­ra­vat. Tal­le järg­nes meis­ter­mees­kon­na rün­da­ja Os­kar Ka­ru 7 vä­ra­va­ga. FC All­Star­si ri­da­des olid re­sul­ta­tiiv­sei­mad Jü­ri Dmit­ren­ko ja Dmyt­ro Sk­ryn­nyk, kes lõid kumb­ki 6 vä­ra­vat.

Siim Ur­va Las­te­hoiu meist­ri­tiit­li ta­ga oli lai vä­ra­va­löö­ja­te ring: li­saks Os­kar Ka­ru­le and­sid oma pa­nu­se ka Sten Luht 5, Ras­mus Re­my Ka­se­la ja Ras­mus Liiv mõ­le­mad 4 vä­ra­va­ga.

Tur­nii­ri kor­ral­da­jad pa­nid kok­ku süm­bool­se koos­sei­su, ku­hu pää­se­sid tur­nii­ri kõi­ge sil­ma­paist­va­mad män­gi­jad: vä­ra­va­vaht Au­ris Veel­maa võist­kon­nast Siim Ur­va Las­te­hoid, kait­se­lii­nis Jü­ri Dmit­ren­ko ja Dmyt­ro Sk­ryn­nyk FC AllS­tar­sist, rün­de­lii­nis Ja­nek Udu­mäe ja Jaan Taa­niel Puu­saag Di­ma Jalg­pal­lia­ka­dee­miast ning Os­kar Ka­ru Siim Ur­va Las­te­hoiust.

Võist­kon­nas Siim Ur­va Las­te­hoid män­gi­sid Ras­mus Re­my Ka­se­la, Oli­ver Holm, Karl Erik Väl­ba, Lu­ka An­der­son, Au­ris Veel­maa, Ras­mus Liiv, Sten Luht, Os­kar Ka­ru.

FC AllS­tars koos­seis: Al­gis Päll, Va­dim Kha­ki­mov, Ke­vin Rus­lan Ma­me­dov, Rau­no Valk, Da­niil Mo­lo­tok, Bog­dan Dmit­ren­ko, Jü­ri Dmit­ren­ko, Dmyt­ro Sk­ryn­nyk, El­nur Va­liyev, Va­syl Dmyt­ren­ko.

Di­ma Jalg­pal­lia­ka­dee­mias võist­le­sid San­der Kal­ju­mäe, Karl Joo­nas Kark, Siim San­der Ruus­maa, Ja­nek Udu­mäe, Ri­hard Moik, Jaan Taa­niel Puu­saag, Roald Ch­ris­tian Ne­meth, Rau­no Ot­ti­saar, Kris Uus­tall, Kar­do Ka­se.

Män­ge juh­ti­sid Žorž Bog­da­nov ning Ees­ti tipp­koh­tu­ni­kud Gri­go­ri Ošom­kov ja Ju­ri Frisc­her.

Päe­va jook­sul käis staa­dio­nil män­ge jäl­gi­mas üle paa­ri­sa­ja ini­me­se. Ko­gu päe­va män­gis staa­dio­nil mee­le­olu­muu­si­ka, ava­tud oli koh­vi­ku Soh­vi­k toit­lus­tus­telk ning puh­ke­ala. Tur­nii­ri tra­dit­sioo­ni­li­ses au­hin­na­loo­sis läks toe­ta­ja­telt ja­ga­mi­se­le üle 30 au­hin­na. Tur­nii­ri jääd­vus­tas fo­tog­raaf Joo­nas Kuusk­la.

Kor­ral­dus­mees­kon­da kuu­lu­sid Ani­ja Jalg­pal­lik­lu­bi liik­med Mih­kel Kuu­se, Ed­vin Här­gin, Art­jom Ol­juš­kin ja Ant­ti Everst. Soh­vik Cup tur­nii­ri on kor­ral­da­tud 2013. aas­tast ning tra­dit­sioo­ni jä­ta­tak­se, 15. tur­niir toi­mub järg­mi­se aas­ta juu­lis.