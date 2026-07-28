Ju­min­da SA­Ri juu­be­li­peol rää­gi­ti Tros­si me­rea­bist, mil­le­ga lii­tu­nud vee­sõit­jaid too­vad va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad paa­di rik­ke kor­ral ta­su­ta sa­da­mas­se. Ta­su­da tu­leb aas­ta­ne liik­me­maks, mis Ees­tis jääb al­la 100 eu­ro. Suurb­ri­tan­nias an­ne­ta­vad paa­di­oma­ni­kud sel vii­sil me­re­pääst­ja­te­le kok­ku 200 mil­jo­nit nae­la aas­tas, Sak­sa­maal 60 mil­jo­nit eu­rot, Soo­mes 6 mil­jo­nit, Ees­tis prae­gu 150 000-200 000 eu­rot. Ku­na paa­ti­de ja jah­ti­de oma­nik­ke tu­leb meil jär­jest juur­de, on loo­tus, et 3-4 aas­ta pä­rast jõuab aas­ta­ne toe­tus poo­le mil­jo­ni eu­ro­ni. Pääst­jad on abiand­ja rol­lis ja paa­dio­ma­ni­kud on me­re­pääs­te toe­ta­jad. Tros­si ta­su­ta teh­ni­list me­rea­bi pa­ku­vad ka Ju­min­da, Pä­ris­pea ja Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad.