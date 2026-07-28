Juminda SARi juubelipeol räägiti Trossi mereabist, millega liitunud veesõitjaid toovad vabatahtlikud merepäästjad paadi rikke korral tasuta sadamasse. Tasuda tuleb aastane liikmemaks, mis Eestis jääb alla 100 euro. Suurbritannias annetavad paadiomanikud sel viisil merepäästjatele kokku 200 miljonit naela aastas, Saksamaal 60 miljonit eurot, Soomes 6 miljonit, Eestis praegu 150 000-200 000 eurot. Kuna paatide ja jahtide omanikke tuleb meil järjest juurde, on lootus, et 3-4 aasta pärast jõuab aastane toetus poole miljoni euroni. Päästjad on abiandja rollis ja paadiomanikud on merepääste toetajad. Trossi tasuta tehnilist mereabi pakuvad ka Juminda, Pärispea ja Salmistu vabatahtlikud merepäästjad.