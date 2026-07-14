Jo­han­na Lee Ee­rik­soo

Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi sport­la­sed saa­bu­sid Rak­ve­res pee­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt hea me­da­li­saa­gi­ga ning uu­te isik­li­ke re­kor­di­te­ga.

Ees­ti meist­reid sel­gi­ta­ti väl­ja nel­ja päe­va jook­sul. Esi­me­sel ka­hel päe­val võist­le­sid U14 ja U16 va­nu­seg­ru­pi noo­red. Järg­mis­tel päe­va­del alus­ta­sid võist­le­mist U18, U20 ja U23 va­nu­se­grup­pi­de sport­la­sed.

Suu­re­pä­ra­se soo­ri­tu­se te­gi Ees­ti meis­ter Miia-Ma­rie Me­si­la­ne püs­ti­ta­des va­sa­ra­hei­tes uue isik­li­ku re­kor­di 45.12 meet­rit. Va­sa­ra­hei­te tree­nin­guid alus­tas ta möö­du­nud sü­gi­sel Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi tree­ne­ri Rai­go Toom­puu­ga. Li­saks Miia-Ma­rie Me­si­la­se­le sai uue isik­li­ku re­kor­di ka U14 va­nu­sek­las­sis võis­tel­nud Aa­ron Ee­rik­soo, kui pa­ran­das oma se­nist 1500 meet­ri ae­ga ko­gu­ni 18 se­kun­dit, joos­tes uueks ajaks 5.02,61 minutit, mis an­dis 4. ko­ha.

Al­la 18aas­tas­te pois­te ar­ves­tu­ses sä­ras hei­tea­la­des Jarl Aa­ron Hol­mar, kui sai 2. ko­ha va­sa­ra­hei­tes tu­le­mu­se­ga 49.92 meet­rit, 3. ko­ha kuu­li­tõu­kes tu­le­mu­se­ga 15.52 meet­rit ja 5. ko­ha ket­ta­hei­tes tu­le­mu­se­ga 42.90 meet­rit.

Tüd­ru­ku­te U18 va­nu­sek­las­sis või­tis kaks me­da­lit Ger­da Ka­ro­lin Kriis – 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus hõ­be­me­dal aja­ga 14.24 se­kun­dit ja 200 meet­ris pronks­me­dal 25.24 se­kun­di­ga. Li­saks sai Ger­da 4. ko­ha 100 meet­ri sp­rin­dis, joos­tes lu­ba­tust tu­ge­va­ma ta­gant­tuu­le­ga 12.15 se­kun­dit. Nii Jarl Aa­ron Hol­mar kui ka Ger­da Ka­ro­lin Kriis said kut­se min­na Ees­tit esin­da­ma 11. juu­lil Drus­ki­nin­kai lin­nas pee­ta­va­le Bal­ti ma­tši­le.

„Esi­me­ne ring on jul­gus, tei­ne ring on ise­loom,“ võt­tis vi­gas­tu­sest taas­tu­nud Bru­no Ser­gio Treu­feld kok­ku oma U20 Ees­ti meist­ri­tiit­li too­nud 800 meet­ri jook­su aja­ga 1.58,52. Me­da­li­ga pre­mee­ri­ti ka te­ma tree­ne­rit, isa Ser­go Treu­fel­di. Sel­le­le eel­ne­val päe­val sai Bru­no Ser­gio Treu­feld 1500 meet­ri jook­sus tei­se ko­ha, kui lä­bis dis­tant­si aja­ga 4.23,74.

Sa­mu­ti päl­vis tei­se ko­ha Mar­tin Plakk, kui hüp­pas tei­vast 4.90 meet­rit. Mar­tin Plakk on va­ra­se­malt täit­nud U20 MMi nor­ma­tii­vi ning sõi­dab au­gus­tis USAs­se võist­le­ma. Oda­vis­kes tu­lid kuue pa­re­ma sek­ka kaks Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi võist­le­jat – Sand­ra Na­rusk sai 4. ko­ha tu­le­mu­se­ga 35.55 meet­rit ja Jo­han­na Lee Ee­rik­soo 6. ko­ha vi­sa­tes 30.27 meet­rit.