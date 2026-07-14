Johanna Lee Eeriksoo
Kuusalu Spordiklubi sportlased saabusid Rakveres peetud Eesti meistrivõistlustelt hea medalisaagiga ning uute isiklike rekorditega.
Eesti meistreid selgitati välja nelja päeva jooksul. Esimesel kahel päeval võistlesid U14 ja U16 vanusegrupi noored. Järgmistel päevadel alustasid võistlemist U18, U20 ja U23 vanusegruppide sportlased.
Suurepärase soorituse tegi Eesti meister Miia-Marie Mesilane püstitades vasaraheites uue isikliku rekordi 45.12 meetrit. Vasaraheite treeninguid alustas ta möödunud sügisel Kuusalu Spordiklubi treeneri Raigo Toompuuga. Lisaks Miia-Marie Mesilasele sai uue isikliku rekordi ka U14 vanuseklassis võistelnud Aaron Eeriksoo, kui parandas oma senist 1500 meetri aega koguni 18 sekundit, joostes uueks ajaks 5.02,61 minutit, mis andis 4. koha.
Alla 18aastaste poiste arvestuses säras heitealades Jarl Aaron Holmar, kui sai 2. koha vasaraheites tulemusega 49.92 meetrit, 3. koha kuulitõukes tulemusega 15.52 meetrit ja 5. koha kettaheites tulemusega 42.90 meetrit.
Tüdrukute U18 vanuseklassis võitis kaks medalit Gerda Karolin Kriis – 100 meetri tõkkejooksus hõbemedal ajaga 14.24 sekundit ja 200 meetris pronksmedal 25.24 sekundiga. Lisaks sai Gerda 4. koha 100 meetri sprindis, joostes lubatust tugevama taganttuulega 12.15 sekundit. Nii Jarl Aaron Holmar kui ka Gerda Karolin Kriis said kutse minna Eestit esindama 11. juulil Druskininkai linnas peetavale Balti matšile.
„Esimene ring on julgus, teine ring on iseloom,“ võttis vigastusest taastunud Bruno Sergio Treufeld kokku oma U20 Eesti meistritiitli toonud 800 meetri jooksu ajaga 1.58,52. Medaliga premeeriti ka tema treenerit, isa Sergo Treufeldi. Sellele eelneval päeval sai Bruno Sergio Treufeld 1500 meetri jooksus teise koha, kui läbis distantsi ajaga 4.23,74.
Samuti pälvis teise koha Martin Plakk, kui hüppas teivast 4.90 meetrit. Martin Plakk on varasemalt täitnud U20 MMi normatiivi ning sõidab augustis USAsse võistlema. Odaviskes tulid kuue parema sekka kaks Kuusalu Spordiklubi võistlejat – Sandra Narusk sai 4. koha tulemusega 35.55 meetrit ja Johanna Lee Eeriksoo 6. koha visates 30.27 meetrit.