Miks on Keh­ra te­ha­se juu­res viis po­lit­seiau­tot, kü­si­ti möö­du­nud kol­ma­päe­val Keh­ra ela­ni­ke sot­siaal­mee­dia gru­pis. Kol­ma­päe­va, 26. juu­ni pä­rast­lõu­nal kü­las­tas Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi koos abi­kaa­sa­ga Ees­tis amet­li­kul vi­sii­dil ol­nud Sin­ga­pu­ri pre­si­dent Thar­man Shan­mu­ga­rat­nam.

Sin­ga­pu­ri rii­gi­pea de­le­gat­sioo­ni võt­sid Keh­ra te­ha­ses vas­tu et­te­võt­te nõu­ko­gu esi­mees Son­ny As­wa­ni ja te­gev­juht Bas­hyam Krish­nan ning Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

„Keh­ra te­has on Sin­ga­pu­ri kõi­ge suu­rem in­ves­tee­ring Ees­tis­se. Ilm­selt sel­le­pä­rast tu­li ka seal­ne pre­si­dent just siia. Ta oli meie val­las Keh­ra te­ha­ses tund ae­ga. Te­ha­se juht­kond kut­sus koh­tu­mi­se­le ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se esin­da­ja. Põ­hi­li­ne foo­kus oli te­ha­sel, te­ha­se ju­hid tut­vus­ta­sid et­te­võ­tet ja tu­le­vi­ku­plaa­ne, te­gev­juht rää­kis ka sel­lest, kui­das te­has ja Ani­ja vald koos­tööd tee­vad. Ta kii­tis, et val­la­ga on neil head suh­ted, ja rää­kis, kui­das meid ai­ta­vad – toe­ta­vad meie õpe­ta­ja­te täiend­koo­li­tu­si,“ ütles Rii­vo Noor.

Sin­ga­pu­ri rii­gi­juht tun­dis hu­vi ka Ani­ja val­la vas­tu – kui suur on ter­ri­too­rium, kui pal­ju seal on ela­nik­ke, mil­le­ga te­gel­etak­se. Rii­vo Noor te­gi pre­si­den­di­le Ani­ja val­last lü­hi­ü­le­vaa­te.

Sin­ga­pu­ri kont­sern To­la­ram on te­gut­se­nud Ees­tis peaae­gu 30 aas­tat, ala­tes 1995. aas­tast.

Keh­ra te­ha­se kaa­sa­jas­ta­mis­se on in­ves­tee­ri­tud li­gi­kau­du 145 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest um­bes 75 mil­jo­nit on läi­nud kesk­kon­na- ja jät­ku­suut­lik­ku­se pro­jek­ti­de­le.

„Jät­ku­vad in­ves­tee­rin­gud pee­gel­da­vad se­da, kui pü­hen­du­nud ole­me in­no­vat­sioo­ni ja jät­ku­suut­li­ku kas­vu eden­da­mi­se­le meie siin­se­tes et­te­võ­te­tes. Sar­na­selt Sin­ga­pu­ri­le või­mal­da­vad Ees­ti st­ra­tee­gi­li­ne asu­koht, di­gi­taal­ne või­me­kus, et­te­võt­lus­kesk­kond ja teh­no­loo­gi­li­selt vi­lu­nud töö­jõud luua et­te­võ­te­tel uu­si või­ma­lu­si, mis ühen­da­vad mand­reid ja vii­vad mõ­le­mat rii­ki eda­si kon­ku­rent­si­ti­he­das maail­ma­ma­jan­du­ses,” mär­kis To­la­ra­mi Ees­ti juht Son­ny As­wa­ni.

Sin­ga­pu­ri pre­si­den­di­le Keh­ra te­ha­se kesk­kon­na­sääst­lik­ke al­ga­tu­si tut­vus­ta­nud Bas­hyam Krish­nan sõ­nas, et in­no­vat­sioo­ni in­ves­tee­ri­des on Ho­ri­zon uute kesk­kon­na­sääst­li­ke stan­dar­di­te keh­tes­ta­mi­se eest­ve­da­ja ko­gu pa­be­ri­pa­ken­di­töös­tu­ses.

Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS on Bal­ti­maa­de ai­nus jõu­pa­be­ri toot­ja. Oma too­teid eks­por­di­tak­se ko­gu maail­mas roh­kem kui 70 rii­ki. Üle 80 p­rot­sen­di Keh­ra pa­be­ri­vab­ri­kus ka­su­ta­ta­vast ener­giast too­de­tak­se taas­tu­va­test al­li­ka­test.

Sin­ga­pu­ri pre­si­den­di­le teh­ti Keh­ra te­ha­ses ka ring­käik, li­saks toot­mi­se tut­vus­ta­mi­se­le näi­da­ti koos­toot­mis­jaa­ma. Keh­rast eda­si sõi­tis Thar­man Shan­mu­ga­rat­nam kol­ma­päe­val koos te­da saat­nud de­le­gat­sioo­ni­ga Lää­ne-Har­ju val­da Ar­vo Pär­di kes­ku­ses­se. Ees­ti vi­sii­di esi­me­sel päe­val koh­tus Sin­ga­pu­ri rii­gi­pea Ees­ti pre­si­den­di Alar Ka­ri­se, pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­la­se, rii­gi­ko­gu esi­me­he Lau­ri Hus­sa­ri ja vä­lis­mi­nis­ter Mar­gus Tsahk­na­ga.