MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la peab viien­dat aas­tat Al­li­ka kü­las en­di­se koo­li­ma­ja juu­res köö­gi­vil­jaae­da. Seal toi­me­ta­vad te­ge­vus­ju­hen­da­jad koos Kuu­sa­lu Hoo­le­la psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga klien­ti­de­ga. Aia pe­re­nai­ne on te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ma­ria Prääts. Te­da puh­ku­se ajal asen­dav Tag­ni Jõe­leht rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ise­kor­ja­jad saa­vad Hoo­le­la aiast prae­gu värs­ket kar­tu­lit, pee­ti, por­gan­deid, ka uues­ti kas­va­ma pan­dud mait­se­ro­he­list ja sa­la­tit ning pea­gi on suu­re­mas ko­gu­ses müüa kur­ki ja to­ma­tit. Tag­ni Jõe­leht: „Me pi­kaaeg­sed ise­kor­ja­jad ju­ba tea­vad, kui­das toi­me­ta­da. Uu­tel tu­li­ja­tel pa­lu­me end Kuu­sa­lu Hoo­le­la ko­du­le­he kau­du re­gist­ree­ri­da ise­kor­ja­ja­te klu­bis­se, saa­da­me an­kee­di, mil­le pa­lu­me täi­ta. Na­gu ik­ka, tu­leb neil Hoo­le­la aiast kor­ja­tud köö­gi­vil­jad ja mait­se­ro­he­li­ne eral­di ära kaa­lu­da, and­med si­ses­ta­da ja saa­da­me ar­ve.“ Ta li­sas, et saa­da­val on veel leht­pee­ti ja nu­i­kap­sast, ba­sii­li­kut ning kur­ki­de sis­se­te­ge­mi­seks til­liõi­si­kuid ja var­si, must­sõst­ra­leh­ti. Mar­jad on ju­ba ära kor­ja­tud ning su­vi­kõr­vit­sat kas­va­tab Hoo­le­la aias tä­na­vu ai­nult üks taim.