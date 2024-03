Keh­ra pääs­te­ko­man­do pääst­ja Ro­man Svi­ri­dov saa­vu­tas 25. veeb­rua­ril Pai­ku­se spor­di­kes­ku­ses toi­mu­nud võist­lus­tel su­mos ku­ni 115 ki­log­ram­mi kaa­lu­nud nel­ja me­he seas esi­ko­ha ja Ees­ti meist­ri tiit­li. Ab­so­luut­kaa­lu ka­te­goo­rias, kus oli 12 võist­le­jat, sai ta 3. ko­ha. Ro­man Svi­ri­dov kom­men­tee­ris, et meist­ri­tii­tel ta­gab pääs­me Kree­kas Atee­nas mai lõ­pus toi­mu­va­te­le Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te­le: „Kui ot­sus­tan osa­le­da, pean hak­ka­ma roh­kem tren­ni te­ge­ma ja leid­ma spon­so­reid, et kat­ta len­nu­pi­le­ti­te ja ela­mi­se ku­lud.“ Ro­man Svi­ri­dov tree­nib omal käel ja ka spor­dik­lu­bis Ta­pa Maad­lus, kus te­ma tree­ner on Al­lan Vin­ter.