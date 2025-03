Ala­tes 25. veeb­rua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na Mai­li Hir­lak. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li üt­les, et osa­kon­na­ju­hi leid­mi­seks kor­ral­da­ti kor­dus­kon­kurss, sest esi­me­sel kor­ral so­bi­vaid kan­di­daa­te ei ol­nud. „Tei­ne kon­kurss õn­nes­tus ja lõ­pe­ta­si­me sel­le, kui so­biv kan­di­daat oli lei­tud,“ sõ­nas val­la­va­nem. Ta li­sas, et Mai­li Hir­lak on sa­mas vald­kon­nas suu­re töö­ko­ge­mu­se­ga ning ko­ha­li­ku ela­ni­ku­na Raa­si­ku val­la elu­ga häs­ti kur­sis.