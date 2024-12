Toi­me­tu­se poo­le pöör­dus Keh­ra kor­ter­ma­jas elav pen­sio­när, kes po­le ra­hul, et OÜ Ra­ven tõs­tab tu­le­vast aas­tast vee-ar­ve­te esi­ta­mi­se hin­da mit­me­kord­selt – prae­gu­selt 4.50 eu­rolt roh­kem kui 18 eu­ro­le. Ta sel­gi­tas, et an­nab iga kuu te­le­fo­ni teel Ra­ve­ni­le oma vee­näi­du, ning kü­sis, kas numb­ri­te kok­ku ar­ves­ta­mi­ne mak­sab nüüd tões­ti nii pal­ju. Sa­ma tee­ma tõs­ta­ta­ti ka Fa­ce­boo­kis Raa­si­ku val­lae­la­ni­ke gru­pis, ka seal lei­ti, et Ra­ve­ni uus ar­vel­dus­tee­nu­se hind on põh­jen­da­ma­tult suur. Ar­va­ti ka, et hin­na­tõu­sust oleks tul­nud tea­ta­da vä­he­malt 3 kuud et­te.

OÜ Ra­ven juht Erik Jü­riöö sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ar­vel­dus­tee­nu­se hind tõu­seb 15 eu­ro­ni pluss käi­be­maks ai­nult or­ga­ni­see­ri­ma­ta kaa­so­man­dis kin­nis­tu­te­le, seal­hul­gas kor­te­ri­­ü­his­tu­te­le, kes siia­ni ei toi­mi – vee­näi­te esi­tab Ra­ve­ni­le en­di­selt iga kor­te­rio­ma­nik, mit­te ühis­tu, ning Ra­ven esi­tab ka ar­veid iga kor­te­ri oma­ni­ku­le. Sel­li­seid kor­te­riü­his­tuid on Ani­ja ja Raa­si­ku val­las kok­ku 30 ning nen­de­ga kaas­neb Ra­ve­ni­le te­ma sõ­nul mär­ki­mis­väär­ne hal­dus­koor­mus.

„Ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­sea­dus sä­tes­tab, et vee-et­te­võt­tel saab igal kin­nis­tul ol­la ai­nult üks tar­bi­mis­koht ning kor­te­rio­man­di­teks ja­ga­tud kin­ni­so­man­di pu­hul on see kor­te­ri­ü­his­tu. Sa­mu­ti üt­le­vad mõ­le­ma val­la ÜVK ka­su­ta­mi­se ees­kir­jad, et kaa­so­man­dis ole­va kin­nis­tu pu­hul sõl­mib vee-et­te­võ­te klien­di­le­pin­gu kaa­so­ma­ni­ke vo­li­ta­tud esin­da­ja­ga ühe konk­reet­se kin­nis­tu koh­ta. Kor­te­riü­his­tu või kaa­so­man­dis ole­va kin­nis­tu ko­hus­tus on ta­ga­da ka nõue­te­ko­ha­ne raa­ma­tu­pi­da­mi­ne, mis si­sal­dab näi­tu­de ko­gu­mist, üld­vee ja­ga­mist, ar­ve­te koos­ta­mist ja esi­ta­mist, lae­ku­mis­te üle ar­ves­tu­se pi­da­mist, võlg­las­te üle ar­ves­tu­se pi­da­mist ja nen­de­ga te­ge­le­mist. Si­su­li­selt pa­kub prae­gu or­ga­ni­see­ru­ma­ta kor­te­riü­his­tu­te­le raa­ma­tu­pi­da­mis­tee­nust Ra­ven, kuid see po­le meie põ­hi­te­ge­vu­sa­la,“ rää­kis Erik Jü­riöö.

Ta li­sas, et te­gu on va­ba­tu­ru­tee­nu­se­ga, mil­le hind on et­te­võt­te en­da mää­ra­ta: „15 eu­rot on sel­li­ne hind, mis ka­tab ära mei­le li­san­du­va hal­dus­koor­mu­se põ­hiü­le­san­ne­te täit­mi­se kõr­valt ning ehk pa­neb mõt­le­ma, et se­ni or­ga­ni­see­ru­ma­ta kor­te­riü­his­tud või kaa­so­man­dis ole­vad kin­nis­tud hak­kak­sid te­gut­se­ma. Neil on sel­leks ol­nud pii­sa­valt ae­ga, riik moo­dus­tas nendele ma­ja­de­le kor­te­ri­ü­his­tud ju­ba 2018. aas­tal.“

Hin­na­tõu­sust tea­ta­ti Ra­ve­ni ju­hi kin­ni­tu­sel kõi­gi­le kuu ae­ga et­te. Ta sel­gi­tas, et kolm kuud on soo­vi­tus­lik et­te tea­ta­da ju­hul, kui muu­tub vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind, mi­da kont­rol­lib kon­ku­rent­sia­met. Va­ba­tu­ru­tee­nus­te pu­hul on nõu­tav et­te­tea­ta­mi­saeg 30 päe­va.

Nei­le, kes uuel aas­tal tun­du­valt kõr­ge­mat ar­vel­dus­tee­nu­se ta­su maks­ta ei taha, soo­vi­tab Erik Jü­riöö va­li­da kor­te­ri­ü­his­tu­le ju­ha­tus või vo­li­ta­tud isik, kel­le­le Ra­ven esi­tab kin­nis­tu koh­ta ühi­se veear­ve: „Vo­li­ta­tud isik võib ol­la nen­de en­di seast, hal­dus­fir­ma või raa­ma­tu­pi­da­mis­tee­nu­se osu­ta­ja. Olu­li­ne on, et Ra­ve­nil te­kiks või­ma­lus esi­ta­da kaa­so­man­dis ole­va­le kin­nis­tu­le pea­veear­ves­ti näi­tu­de alu­sel üks konk­reet­ne veear­ve. Ühis­tu või kaa­s­­oman­dis ole­va kin­nis­tu esin­da­ja üles­an­ne on koguda kor­te­ri­te vee­näi­dud, ja­ga­da koond­ar­ve kõi­gi kor­te­ri­te va­hel, ar­ves­ta­da väl­ja üld­vee ja­ga­mi­ne ja te­ge­le­da ka võlg­las­te­ga.“

Siiani ühise peaveemõõtjata kaasomandis kinnistute omanikel tu­leb võt­ta ühen­dust Ra­ve­ni­ga.