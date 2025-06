Ko­da­ni­kual­ga­tus­te por­taa­lis rah­vaal­ga­tus.ee ko­gu­tak­se all­kir­ju ava­li­ku­le pöör­du­mi­se­le, mil­les te­hak­se val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­nek vaa­da­ta üle Raa­si­ku asu­la kes­ko­sa de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis, mi­da tut­vus­ta­ti ava­lik­ku­se­le 7. mail. Rah­vaal­ga­tu­se te­gi­ja leiab, et see on va­na­ne­nud pla­nee­rin­gu mus­ter­näi­dis, mil­lest ku­ma­vad lä­bi la­hen­du­sed, et ta­ga­da asu­la ela­nik­kon­na mak­si­maal­ne kasv. See ei ole te­ma ar­va­tes mo­dern­se elu­ruu­mi pla­nee­ri­mi­ne, mis ee­lis­tab kerg­liik­le­jaid au­to­de­le ning pa­kub mu­ga­vat ja tur­va­list elu­kesk­kon­da, sa­mu­ti ava­lik­ku ruu­mi, mis soo­dus­tab va­ba aja veet­mist ko­du­ko­has. Te­hak­se et­te­pa­nek ka­van­da­da pla­nee­rin­gu­ga Raa­si­ku­le roh­kem ro­hea­la­sid ja kesk­väl­jak, ha­ju­ta­da au­to­liik­lust. Al­ga­tu­se­le oo­da­tak­se toe­tus­all­kir­ju ku­ni kol­ma­päe­va, 28. mai sü­daöö­ni. Tei­si­päe­va hom­mi­kuks olid all­kir­ja and­nud 50 ini­mest.