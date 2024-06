Juu­ni­kuu jook­sul saab esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid Kuu­sa­lu val­la esi­mes­se kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se elekt­roo­ni­li­se ise­tee­nin­dus­kesk­kon­na Spo­ku kau­du. Lin­gi et­te­pa­ne­ku­te vor­mi­le leiab Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­helt. Seal on ka sel­gi­tus, mi­da et­te­pa­nek peab si­sal­da­ma. Kaa­sa­va ee­lar­ve­ga ra­has­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud ob­jek­ti­de ra­ja­mist või pa­ren­da­mist, need peavad pakkuma ava­lik­ku huvi, ole­ma ava­li­kus ka­su­tu­ses ega te­ki­ta­ma val­la ee­lar­ve­te­le järg­ne­va­teks aas­ta­teks olu­li­si ku­lu­sid. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on kaa­sa­va ee­lar­ve jaoks ka­van­da­tud 10 000 eu­rot. Et­te­pa­ne­kud ava­li­kus­ta­tak­se val­lae­la­ni­ke­le elekt­roo­ni­li­seks hää­le­ta­mi­seks. Enim hää­li saa­nud et­te­pa­ne­kuid ra­has­ta­tak­se kaa­sa­va eel­ar­ve jaoks eral­da­tud sum­ma ula­tu­ses.