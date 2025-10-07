Raasiku vallavanem Toomas Teeväli saatis esmaspäeval, 6. oktoobril vallasekretär Gunnar Nuumale tagasiastumisavalduse. Alates 1. septembrist korralisel, 24. septembrist palgata puhkusel viibiv vallavanem soovib ametist lahkuda alates 15. oktoobrist. Vallavanema palgata puhkus kestab 12. oktoobrini, asendajaks määras ta selleks ajaks vallavalitsuse liikme Paul Savisilla. Vallasekretär selgitas, et võimuvaakumit ei saa tekkida, vallavanem peab 13. oktoobril tulema tööle või määrama asendaja, kui pikendab puhkust, ning viimasel tööpäeval ehk 14. oktoobril tema kasutuses oleva vara üle andma. Toomas Teeväli teatas Sõnumitoojale, et ütleb oma lahkumise põhjuse volikogu istungil. Raasiku vallavolikogu istung on teisipäeval, 14. oktoobril. Toomas Teeväli valiti Raasiku vallavanemaks 2023. aasta 3. oktoobril, ametisse asus 16. oktoobril.