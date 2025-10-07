Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li saa­tis es­mas­päe­val, 6. ok­toob­ril val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma­le ta­ga­sias­tu­mi­sa­val­du­se. Ala­tes 1. sep­temb­rist kor­ra­li­sel, 24. sep­temb­rist pal­ga­ta puh­ku­sel vii­biv val­la­va­nem soo­vib ame­tist lah­ku­da ala­tes 15. ok­toob­rist. Val­la­va­ne­ma pal­ga­ta puh­kus kes­tab 12. ok­toob­ri­ni, asen­da­jaks mää­ras ta sel­leks ajaks val­la­va­lit­su­se liik­me Paul Sa­vi­sil­la. Val­la­sek­re­tär sel­gi­tas, et või­mu­vaa­ku­mit ei saa tek­ki­da, val­la­va­nem peab 13. ok­toob­ril tu­le­ma töö­le või mää­ra­ma asen­da­ja, kui pi­ken­dab puh­kust, ning vii­ma­sel töö­päe­val ehk 14. ok­toob­ril te­ma ka­su­tu­ses ole­va va­ra üle and­ma. Too­mas Tee­vä­li teatas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et üt­leb oma lah­ku­mi­se põh­ju­se vo­li­ko­gu is­tun­gil. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tung on tei­si­päe­val, 14. ok­toob­ril. Too­mas Tee­vä­li va­li­ti Raa­si­ku val­la­va­ne­maks 2023. aas­ta 3. ok­toob­ril, ame­tis­se asus 16. ok­toob­ril.