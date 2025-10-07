Sihtasutuse Anija Valla Spordimaailm nõukogu otsustas kutsuda tagasi sihtasutuse juhatuse liikme Tanel Laanmäe ja lõpetada alates 3. oktoobrist temaga 25. veebruaril 2021 sõlmitud leping. Spordimaailma nõukogu esimees Rene Kaalo ütles Sõnumitoojale, et tänavu suvel said Spordimaailma, valla kultuurikeskuse ja vallavalitsuse esindajad ning kohalikud spordientusiastid mitu korda kokku, arutelude tulemusena valmis Anija Valla Spordimaailma esimene, aastate 2025-2029 arengukava: „Seni oli Spordimaailma põhiroll olla valla sporditaristu haldaja – hoolitseda selle eest, et spordihooned, staadionid, terviserajad oleksid korras ja hooldatud. Selles osas nõukogul tegevjuhile etteheiteid ei ole. Arengukavaga lisandus tema ülesannete hulka kogu spordielu organiseerimine – spordiürituste kalendri koostamine, MTÜdega suhtlemine, ürituste korraldamine, koostööpartnerite leidmine ja nii edasi. Pärast pikka kaalumist leidis nõukogu, et vajame selleks võimekamat juhti, kes hakkab Spordimaailma arengukava ellu viima.“ Tanel Laanmäe kommenteeris, et Spordimaailma nõukogus ei olnud kordagi juttu juhtimise võimekusest, küll aga tema suurest töökoormusest: „Protsess on ajendatud muudest teguritest ja tagamaad ei ole mulle siiani lõpuni selged, seega ei saa välistada ka poliitilisi seoseid. Loodan, et nõukogu sammu tõttu ei teki ebamugavusi meie valla spordirahvale.“