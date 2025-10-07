Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu ot­sus­tas kut­su­da ta­ga­si sih­ta­su­tu­se ju­ha­tu­se liik­me Ta­nel Laan­mäe ja lõ­pe­ta­da ala­tes 3. ok­toob­rist te­ma­ga 25. veeb­rua­ril 2021 sõl­mi­tud le­ping. Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu esi­mees Re­ne Kaa­lo üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tä­na­vu su­vel said Spor­di­maail­ma, val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jad ning ko­ha­li­kud spor­dien­tu­sias­tid mi­tu kor­da kok­ku, aru­te­lu­de tu­le­mu­se­na val­mis Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma esi­me­ne, aas­ta­te 2025-2029 aren­gu­ka­va: „Se­ni oli Spor­di­maail­ma põ­hi­roll ol­la val­la spor­di­ta­ris­tu hal­da­ja – hoo­lit­se­da sel­le eest, et spor­di­hoo­ned, staa­dio­nid, ter­vi­se­ra­jad olek­sid kor­ras ja hool­da­tud. Sel­les osas nõu­ko­gul te­gev­ju­hi­le et­te­hei­teid ei ole. Aren­gu­ka­va­ga li­san­dus te­ma üle­san­ne­te hul­ka ko­gu spor­di­elu or­ga­ni­see­ri­mi­ne – spor­diü­ri­tus­te ka­lend­ri koos­ta­mi­ne, MTÜ­de­ga suht­le­mi­ne, üri­tus­te kor­ral­da­mi­ne, koos­töö­part­ne­ri­te leid­mi­ne ja nii eda­si. Pä­rast pik­ka kaa­lu­mist lei­dis nõu­ko­gu, et va­ja­me sel­leks või­me­ka­mat juh­ti, kes hak­kab Spor­di­maail­ma aren­gu­ka­va el­lu vii­ma.“ Ta­nel Laan­mäe kom­men­tee­ris, et Spor­di­maail­ma nõu­ko­gus ei ol­nud kor­da­gi jut­tu juh­ti­mi­se või­me­ku­sest, küll aga te­ma suu­rest töö­koor­mu­sest: „Prot­sess on ajen­da­tud muu­dest te­gu­ri­test ja ta­ga­maad ei ole mul­le siia­ni lõ­pu­ni sel­ged, see­ga ei saa vä­lis­ta­da ka po­lii­ti­li­si seo­seid. Loo­dan, et nõu­ko­gu sam­mu tõt­tu ei te­ki eba­mu­ga­vu­si meie val­la spor­di­rah­va­le.“