Sõnumitoojas 8. oktoobril

  • Raasiku valla aasta haridustegija on KAROLIN KELLO;
  • Raasiku vallavanem astub tagasi;
  • Kuusalu valla õpetajate ja haridustöötajate pidu Kolgakülas;
  • Ehitustööd Tallinna-Narva maanteel Loksa-Liiapeksi teeristis;
  • Vald võtab Kuusalu keskkooli ehitustööde tõttu veel laenu 300 000 eurot;
  • Kuusalu valla rahulolu-uuring;
  • Kuusalu valla külavanema statuut;
  • Kuusalu valla valimisdebatt Kolgakülas;
  • Alexela uus automaattankla Kuusalu sissesõidu juures;
  • Tulekul taas Lahemaa restoranide nädal;
  • Anija valla õpetajate päeva tähistati Estonias;
  • Uus tegevjuht näeb Anija mõisa elamusturismi kohana;
  • Anija Valla Spordimaailma tegevjuht kutsuti ametist tagasi.

