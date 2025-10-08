Sõnumitoojas 8. oktoobril

- Raasiku valla aasta haridustegija on KAROLIN KELLO;
- Raasiku vallavanem astub tagasi;
- Kuusalu valla õpetajate ja haridustöötajate pidu Kolgakülas;
- Ehitustööd Tallinna-Narva maanteel Loksa-Liiapeksi teeristis;
- Vald võtab Kuusalu keskkooli ehitustööde tõttu veel laenu 300 000 eurot;
- Kuusalu valla rahulolu-uuring;
- Kuusalu valla külavanema statuut;
- Kuusalu valla valimisdebatt Kolgakülas;
- Alexela uus automaattankla Kuusalu sissesõidu juures;
- Tulekul taas Lahemaa restoranide nädal;
- Anija valla õpetajate päeva tähistati Estonias;
- Uus tegevjuht näeb Anija mõisa elamusturismi kohana;
- Anija Valla Spordimaailma tegevjuht kutsuti ametist tagasi.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 15. oktoobril.