Ree­del, 14. juu­nil toi­mus MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts üld­koo­so­lek, kus MTÜ-le va­li­ti uus ju­ha­tus: Jaa­nus Hein ja Jan­no Laen­de Ka­ha­last, Vei­ko Kurg ja Priit Oras Mus­ta­met­sast. Le­pi­ti kok­ku, et tä­na­vu­sed suu­re­mad ühi­sü­ri­tu­sed on üm­ber jär­ve jooks, pann­koo­gi pral­le, Lii­va laat ning krii­si­val­mi­du­se koo­li­tus. Ees­märk on suu­ren­da­da MTÜ liik­mes­kon­da. Järg­mi­sel õhtul oli Ol­do­ja plat­sil selt­si kor­ral­da­tud vii­di­päe­va­sim­man, ko­hal oli paar­sa­da ini­mest. Kol­ga va­ba­taht­li­kud pääst­jad tut­vus­ta­sid oma te­ge­mi­si, Ka­ha­la jär­ve­ga seo­tud le­gen­de rää­kis Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier. Tant­suks män­gis an­sam­bel Va­nad Sõb­rad.