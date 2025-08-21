Sõnumitoojas 21. augustil

• Kuusalu alevikuvanemaks valiti ALLAN LAINE;
• Arenduskoda ja Ida-Harju Koostöökoda osalevad uues rahvusvahelises Leader-projektis GREENPARK;
• Anija 8. mõisakultuuripäeval tutvustati mitmepalgelist mõisaelu;
• Anija valla noortekeskus avab Aegviidus noortekeskuse;
• Anija valla õpilasmalevlased töötasid Kehras, Alaveres ja Aegviidus;
• Kehra Lasteaedade juht on valitud;
• ERIK JÜRIÖÖ: „Tänavu saavad ÜVKga liitumisvõimaluse Raasiku vallas 348 ja Aegviidus 40 kinnistut.“;
• Arupärimine Aruküla koertepargi kohta;
• Raasiku vallavalitsuses uus osakonnajuhataja;
• Raasiku valla kolmas lisaeelarve;
• FC Joker Aruküla jalgpallipoisse juhendasid treenerid Itaaliast.

