Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu muu­tis las­teae­da­de ko­ha­ta­su mää­rust ning ot­sus­tas puue­te­ga las­te va­ne­mad ko­ha­ta­su maks­mi­sest täie­li­kult va­bas­ta­da. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­l-

o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et val­la las­teae­da­des ei ole üh­te­gi so­bi­tus- ega eri­rüh­ma, kus puu­de­ga lap­sed saak­sid so­bi­vat tee­nust, ning nen­de va­ne­ma­te­le kaas­ne­vad puue­te­ga las­te kas­va­ta­mi­se­ga täien­da­vad ku­lud. Sep­temb­ri sei­su­ga on Raa­si­ku val­las 7 ku­ni 7aas­tast last, kel­le­le on mää­ra­tud puue. Las­teaia ko­ha­ta­sust 100prot­sen­di­li­se soo­dus­tu­se saa­mi­seks tu­leb puu­de­ga lap­se va­ne­mal esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le aval­dus.