Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 30. juu­nil ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lus­te hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul käe­so­le­va aas­ta toe­tu­se­saa­jad. Val­laee­lar­vest eral­da­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tus­teks 15 000 eu­rot, rii­giee­lar­vest an­ti vä­hem – 12 911 eu­rot. Pro­jek­ti mak­su­mu­sest vä­he­malt kol­man­di­ku pea­vad toe­tu­se­saa­jad ise ta­su­ma.

Tä­na­vu­sest taot­lus­voo­rust toe­tu­se saa­mi­seks esi­ta­ti 10 aval­dust, neist 5 vee- ja 5 ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks. Esi­ta­tud pro­jek­ti­de ko­gu­mak­su­mus on 61 134,69 eu­rot, mil­lest taot­le­tav sum­ma oli 40 911,05 eu­rot. Toe­tust saa­vad joo­gi­vee või reo­vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks 6 taot­le­jat 7 pro­jek­ti­le kok­ku 27 911 eu­rot. Kuus taot­lust ra­hul­da­ti täie­li­kult ja üks osa­li­selt, sest ra­ha roh­kem ei jät­ku­nud.

Taot­lus­te hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann, hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­lak, ehi­tus­spet­sia­list Ed­da Soo­lep, tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list Ar­vo Täks ning sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits. En­ne hin­da­mist käis ko­mis­jon taot­le­ja­te juu­res ma­ja­pi­da­mis­te olu­kor­ra­ga tut­vu­mas.

Ko­mis­jo­ni esi­mees Jo­han­na Sep­mann üt­les, et kõik esi­ta­tud pro­jek­tid said po­si­tiiv­se hin­nan­gu, kuid kõi­gi toe­ta­mi­seks ei jät­ku­nud ra­ha. Ta sel­gi­tas, et üks olu­li­ne kri­tee­rium, mis an­dis pro­jek­ti­le roh­kem hin­de­punk­te, oli ka­su­saa­ja­te arv ehk kui pal­ju on ela­nik­ke ma­ja­pi­da­mi­ses, mil­le jaoks toe­tust taot­le­ti. Sa­mu­ti said roh­kem punk­te pro­jek­tid, mil­le­ga la­hen­da­mist va­jav prob­leem on krii­ti­li­sem.

„Kui näi­teks joo­gi­ve­si on ri­ku­tud või üld­se puu­dub, on prob­leem te­ra­vam kui seal, kus ta­he­tak­se veek­va­li­tee­ti tõs­ta,“ sõ­nas ta.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list li­sas, et toe­tu­se­ta jää­nud taot­le­jail on või­ma­lik toe­tust saa­da ju­hul, kui kee­gi toe­tu­se­saa­ja­test sel­lest loo­bub. Kui loo­bu­jaid ei ole, või­vad toe­tu­se­ta jää­nud ini­me­sed oma pro­jek­tid esi­ta­da uues­ti järg­mi­sel aas­tal.

Toe­tu­se­saa­ja­te­ga sõl­mib val­la­va­lit­sus toe­tus­le­pin­gu, toe­tus maks­tak­se väl­ja pä­rast se­da 10 töö­päe­va jook­sul. Pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks on ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest ae­ga 15 kuud.

Do­ris Ted­re saab Kel­le­ri bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks 5171,73 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma mi­ni­maal­selt 2547,27 eu­rot. Kel­le­ri joo­gi­vee kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks saab Do­ris Ted­re 1120,91 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on vä­he­malt 552,09 eu­rot.

Mark Mee­li­mäe­le an­tak­se puur­kae­vu ra­ja­mi­seks Rät­la­väl­ja kin­nis­tu­le 4986,14 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma mi­ni­maal­selt 2455,86 eu­rot.

Sir­je Ol­li saab Laa­ne­kat­ku kin­nis­tu­le bio­pu­has­ti ra­ja­mi­seks 5109,42 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 2516,58 eu­rot.

Ar­leen Tä­na­vat toe­ta­tak­se bio­pu­has­ti ra­ja­mi­sel Tä­na­va kin­nis­tu­le 6010,84 eu­ro­ga, oma­o­sa­lus on 2960,56 eu­rot.

Kat­rin Tõ­nis­so­ni saab ko­gu­mis­paa­gi va­he­tu­seks Kang­las 4700 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 2314,95 eu­rot.

Eg­le Tamm­sa­lu saab joo­gi­vee kva­li­tee­di ja tin­gi­mus­te pa­ren­da­mi­seks 811,96 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 5636,04 eu­rot.