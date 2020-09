Raasiku vallaametnike vastuvõtul peab kandma kaitsemaski

Raasiku vallavalitsus otsustas möödunud reedel, et seoses COVID-19 viiruse kasvava levikuga tuleb alates käesolevast nädalast ametnike vastuvõtule pääsemiseks kohtumine eelnevalt kokku leppida ning vallamajas peab kandma kaitsemaski. Kontaktkohtumiste asemel soovitab vallavalitsus eelistada kohtumisi interneti vahendusel. Sellekohane soov tuleks edastada otse ametnikule, kellega kohtumist soovitakse.

Valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja ütles, et ka vallamaja töötajatel on kaitsemaskid olemas, pidevalt neid ei kanta, kuid kodanikega vastuvõtu ajal kohtudes tuleb maski kasutada.

Vallavalistus otsustas pärast allasutuste juhtidega arutamist, et järgmise nädala reedeks, 2. oktoobriks kavandatud haridus- ja kultuuritöötajate tunnustamispidu jäetakse viiruse leviku ohu tõttu ära. Üle-eestilise Maale Elamise Päeva üritused laupäeval, 26. septembril toimuvad, kuigi Juta Asuja sõnul ei saa välistada, et olukorra muutudes otsustatakse veel nii-öelda viimasel hetkel ehk reedel ümber.

See on kindel, et koolide ja lasteaedade uksed jäävad sel päeval huvilistele suletuks.

„Leidsime, et lasteasutustesse pole mõistlik sel päeval rahvast lubada,“ lausus haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.

Ta lisas, et suur osa Maale Elamise Päeva ettevõtmisi on õues, siseüritusel püütakse inimesi hajutada. Desovahendid on kättesaadavad ning soovitatakse kasutada maske.

Anija vald

Anija vallavanem Riivo Noor ütles, et piirangute kehtestamist ei ole arutatud.

„Maskide kandmist me ei nõua, kuid kutsume kõiki üles käituma vastutustundlikult,“ sõnas ta.

Valla kultuurikeskuse juhatajaga on vallavanem arutanud Maale Elamise Päeva ürituse läbiviimist: „Tuleb jälgida, et ei tekiks suuri kogunemisi ning hajutada tegevusi.“

Valla kultuurikeskuse juhataja Elvis Hrupa kinnitas, et Maale Elamise Päeva üritused 26. septembril toimuvad.

„Rääkisin ettevõtmise peakorraldajaga, üritust ära ei jäeta. Meie saame seda teha hajutatult. Üritused on neljas rahvamajas – Kehras, Aegviidus, Alaveres ja Voosel. Kuna Aegviidus, Alaveres ja Voosel on osavõtjaid vähem, saab nad rahvamaja saalidesse paigutada kolme-neljameetriste vahedega. Kehras tuleb päev kõige rahvarohkem, aga lubatakse ilusat ilma, saame olla õues ning vajadusel kasutada ka rahvamaja teise korruse saali,“ rääkis kultuurijuht.

Kehra gümnaasiumi 3. klass, kes saadeti eelmisel nädalal distantsõppele, sest ühel lastest tuvastati koroonaviirus, on esmaspäevast koolis tagasi ning õpetaja ja õpilased on terved.

Kuusalu vald

Kuusalu vallavalitsus piirangute kehtestamist arutanud ei ole, vallavalitsus töötab tavapäraselt. Vallavanem Urmas Kirtsi sõnul käib vallaametnike vastuvõtul inimesi viimasel ajal väga vähe.

Vallavalitsus on otsustanud ära jätta Kuusalu valla traditsiooniliselt oktoobri alguses toimuva aastapäevapeo, samuti valla koolide ja lasteaedade õpetajate ühise peo, kuna mõlemad on olnud väga rahvarohked üritused. Veel ei ole otsustatud, mida tehakse sügisese beebipeoga – kas lükatakse edasi või hajutatakse kolmele eri päevale.

Loksa linn

Loksa linnapea Värner Lootsmann märkis, kui koroonaviiruse levik laieneb, võetakse kasutusele samad meetmed, nagu olid kevadise eriolukorra ajal – linnaametnikud on tööl, kuid linnavalitsuse uks lukus ning ametnike juurde pääseb vaid eelnevalt kokku leppides.