Ala­tes 18. jaa­nua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­nas tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­lis­ti­na Ar­vo Täks. Tal on kes­ke­ri­ha­ri­dus, lõ­pe­ta­nud Tal­lin­nas en­di­se 6. kut­se­kesk­koo­lis lukk­sepp-elekt­ri­ku eria­la. Ar­vo Täks on 21 aas­tat töö­ta­nud ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se amet­ni­ku­na, sel­lest 17 aas­tat Pal­dis­ki lin­na­va­lit­su­ses, vii­ma­sed ne­li aas­tat ku­ni eel­mi­se aas­ta lõ­pu­ni oli ta Jõe­läht­me val­la­va­lit­su­ses kom­mu­naal­ma­jan­du­se in­se­ner. „Ku­na Raa­si­ku val­las po­le tee­des­pet­sia­lis­ti mõn­da ae­ga ol­nud, on töö­maht prae­gu kül­lalt­ki suur. Ma po­le Raa­si­ku val­las ko­ha­lik, elan Tal­lin­nas, see­tõt­tu on esial­gu kee­ru­li­ne, sest piir­kon­da veel häs­ti ei tun­ne, kuid see on õpi­tav,“ sõ­nas Ar­vo Täks. Raa­si­ku val­las on te­ma töö tee­hoiu, liik­lus­kor­ral­du­se ja tä­na­va­val­gus­tu­se­ga seon­du­va kor­ral­da­mi­ne.