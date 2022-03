Raasiku valla sünnipäeval jutustati lugusid kojujõudmisest

Valla 30. aastapäeva puhul Arukülas ja Raasikul nädalavahetusel etendatud lavaloos „Kojujõudmine“ jutustasid oma lugusid inimesed, kes peavad end Raasiku vallas veel uuteks elanikeks.

„Need on lood uutest algustest, kohanemistest, kodurajamisest ja koju jõudmisest,“ ütles Järsi külas elanik, Eesti Noorsooteatri näitleja Taavi Tõnisson, üks neist, kes oma kojujõudmise loo jutustas.

Peale tema rääkisid veel Victor Martinez Belinchón Raasikult, Sukhdev Kaur Kalesilt, Nikolai Kunitsõn, Gertha Teidla-Kunitsõn ja Jaanus Lillenberg Arukülast ning Taavi Tõnissoni abikaasa Katrin Tõnisson. Lugude vahele esitas oma isa Aivar Joonase laule Liina Joonas-Teder, ka nemad on Raasiku vallas uustulnukad. Musitseerisid ka Pääsulinnu orkester, ansambel Asteroidid, Alvar Mölder, Andra Allik, Miina Laanesaar, Lüü-Türr ning loo idee autor ja lavastaja Juhan Trump.

Victor Martinez Belinchón, kes on Raasikul elanud 4 aastat, luges ette kolm kirja, mis saatis oma lähedastele Hispaaniasse. 2016. aastal imestas ta, kuidas on võimalik Eestis elada pimedal talveajal. Pole siis ime, et kohalikud nii kurvalt ringi käivad, arvas ta. Esimeses kirjas teatas veel, et eesti keel on päris keeruline: „Pakk-paki-pakki, aga lukk-luku-lukku. Miks? Õpetaja ei tea.“ Teisest kirjast aasta hiljem selgus, et pidevalt küsitakse, miks ta Eestisse kolis, kas koju ei igatse, kuid tema on hoopis koduotsingul, et pere luua.

Möödunud suvises kirjas kiitis, et tunneb end Raasikul nagu kodus, sest nagu korralikus Hispaania külas on seal nii kirik, jalgpallistaadion kui baar. Lisaks on FC Jokeri lipuvärvid samad, mis tema koduklubil Hispaanias.

