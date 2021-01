MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi os­tis Lea­der-prog­ram­mi toel 15 000 eu­rot maks­va suu­sa­ra­ja­ma­si­na. PRIA toe­tas ra­jat­rak­to­ri ost­mist 9999 eu­ro­ga, 5000eu­ro­ne omao­sa­lus ta­su­ti Raa­si­ku val­laee­lar­vest.

Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da hool­da­va Aa­ve Spor­dik­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Vel­lo Te­der üt­les, et te­gu on ka­su­ta­tud ma­si­na­ga, uu­te hin­nad al­ga­vad 120 000 eu­rost. Ra­ja­ma­sin os­te­ti Lül­le­mäel te­gut­se­valt mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gult, kes tõi sel­le Soo­mest. Käss­boh­re­ri alu­mii­nium­lin­ti­de­ga ra­ja­ma­si­nal on ees sahk ning ta­ga lo­his­ti, mis tõm­bab lu­me­pin­na si­le­daks ning teeb sel­le­le ui­su­sam­mu jaoks jäl­jed, eral­di sea­de on ka klas­si­ka­ra­da­de te­ge­mi­seks.

„Sel­le­ga saab suu­sa­ra­jad val­mis tun­du­valt kii­re­mi­ni, kui se­ni ise­teh­tud ma­si­na­te­ga, mil­le­ga tu­leb en­ne klas­si­ka­jäl­je te­ge­mist maad mi­tu kor­da si­lu­da ja free­si­ga üle käia. Kuid ra­ja­ma­si­na jaoks on va­ja prae­gu­sest roh­kem lund ning se­da, et maa­pind kül­muks, peh­mel pin­na­sel kee­ra­vad trak­to­ri­lin­did kur­vis pöö­ra­tes lu­me ja mul­la se­ga­mi­ni,“ rää­kis Vel­lo Te­der.

