Raa­si­ku val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na töö­tab Kai­re Koit­ne. Ta on lõ­pe­ta­nud too­na­se Ees­ti Riik­li­ku Kuns­tiins­ti­tuu­di ar­hi­tek­tuu­ri eria­la, töö­ta­nud pro­jek­tee­ri­ja­na Ees­ti Maae­hi­tusp­ro­jek­tis, Tal­lin­nas TTK Mist­ra pro­jek­tee­ri­mis­bü­roos, kus kuu­lus töög­rup­pi, kes pro­jek­tee­ris Raa­si­ku põl­lu­le Mist­ra esi­me­sed hooned. Hil­jem on Kai­re Koit­ne töö­ta­nud oma pro­jek­tee­ri­mis­fir­mas ning mit­me­tes ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes: ar­hi­tek­ti­na Tal­lin­nas Kris­tii­ne lin­nao­sa­va­lit­su­ses, Har­ku val­la­va­lit­su­ses ja Kei­la lin­na­va­lit­su­ses, ol­nud Lää­ne-Har­ju val­la­va­lit­su­se pla­nee­ri­miss­pet­sia­list ning Lää­ne­ran­na val­la­va­lit­su­se pla­nee­rin­gu- ja aren­gus­pet­sia­list. „Olin mõel­nud ko­ju jää­da, sest olen pen­sio­när, kuid nä­gin, kui pal­ju ot­si­tak­se sel­le vald­kon­na ini­me­si ning ot­sus­ta­sin end pak­ku­da Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se,“ rää­kis ta. Te­ma põ­hi­li­ne töö on ka­su­tus­lu­ba­de taot­lus­te lä­bi­vaa­ta­mi­ne ja toi­min­gu­te te­ge­mi­ne ehi­tus­re­gist­ris.