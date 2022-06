Ap­ril­list töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ju­ris­ti­na Jan­no Perv. Ta on lõ­pe­ta­nud prae­gu­se Si­se­kait­sea­ka­dee­mia po­lit­sei­kol­ledži esi­me­se len­nu, hil­jem Tar­tu Üli­koo­lis fi­nants­juh­ti­mi­se eria­la ning saa­nud Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­list ma­gist­rik­raa­di ka ju­ris­ti­na. Jan­no Perv on töö­ta­nud tur­va­fir­ma Se­cu­ri­tas Ees­ti häi­re­kes­ku­se ju­hi­na, pan­gan­du­ses ja kind­lus­tus­selt­si­des, vii­ma­sed küm­me aas­tat juh­ti­nud oma eraõi­gus­bü­rood, esin­da­nud klien­te koh­tu­tes. „Co­vi­di-aeg mõ­jus, et­te­võt­te käi­ve lan­ges, mõt­le­sin, et õpin mi­da­gi uut ja proo­vin tööd ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses,“ sõ­nas ta. Va­rem Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ju­ris­ti ame­ti­koh­ta ei ol­nud: „Sel­le tõt­tu oli val­la­sek­re­tä­ril vä­ga suur koor­mus. Nüüd saab te­ma te­ge­le­da val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu õi­gu­sak­ti­de­ga, ena­mik le­pin­guid, mis puu­du­ta­vad näi­teks de­tailp­la­nee­rin­guid, on mi­nu töö.“ Ju­rist hak­kab val­da va­ja­du­sel esin­da­ma ka koh­tus.