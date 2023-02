Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li Ants Ki­vi­mäe­le. Ants Ki­vi­mäe on Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lii­ge, ol­nud aas­taid val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja ka­hes koos­sei­sus vo­li­ko­gu esi­mees. Te­ma au­ko­da­ni­kuks esi­ta­nud Ga­ri­na Too­min­gas, Hel­le Va­ga ja Maar­ja Si­kut tõid esi­le Ants Ki­vi­mäe va­ba­taht­lik­ku te­ge­vust – ta on va­ba­taht­li­ku­na pa­nus­ta­nud Raa­si­ku ale­vi­ku ja ko­gu val­la aren­gus­se üle 40 aas­ta. Ants Ki­vi­mäe on aas­taid ol­nud MTÜ Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selts ju­ha­tu­se esi­mees, selts on ra­ja­nud ale­vik­ku las­te män­gu­väl­ja­ku ning koer­te män­gu- ja ja­lu­tus­väl­ja­ku. Ants Ki­vi­mäe eest­ve­da­mi­sel ja kaa­sa­bil on säi­li­ta­tud val­la üks maa­mär­ke ja aja­loo­li­si süm­bo­leid, Raa­si­ku va­na vee­torn ning val­mi­nud piir­kon­na aja­lu­gu tut­vus­tav ma­hu­kas raa­mat „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“. Aas­taid pa­nus­tas Ants Ki­vi­mäe va­ba­taht­li­ku­na Raa­si­ku Jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker te­ge­mis­tes­se, jalg­pal­lik­lu­bis on Raa­si­ku ja ümb­rus­kaud­se­te kü­la­de noor­tel ol­nud või­ma­lus te­ge­le­da jalg­pal­li har­ras­ta­mi­se­ga 30 aas­tat. Val­la uut au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­tak­se Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel 24. veeb­rua­ril Raa­si­ku rah­va­ma­jas. Tiit­li­ga kaas­ne­vad au­ko­da­ni­ku tun­nis­tus ja rin­na­märk, mee­ne ning viie­kord­se mii­ni­mum­pal­ga suu­ru­ne sti­pen­dium.