ANETT LIISA PARTSILE suusaorienteerumise noorte Euroopa meistrivõistlustelt kaks pronksmedalit

Veebruari alguses peeti Lätis Madona suusakeskuses suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistlused täiskasvanutele ja noortele. 13aastane Anett Liisa Parts Aegviidust võitis N17 vanuseklassis kaks pronksmedalit – ühe lühi- ja teise tavarajal.

Euroopa meistrivõistluste teisel võistluspäeval, 1. veebruaril, võitis Anett Liisa Parts kolmanda koha 3,6 kilomeetri pikkusel 13 kontrollpunktiga lühirajal. Vahe esikoha pälvinud soomlannaga oli vaid 13 sekundit. Anett Liisa Parts räägib, et ilm ja tingimused suusarajal olid väga muutlikud ja see tegi suuskade libisemise raskeks: „Sel päeval keskendusin kaardilugemisele ning püüdsin vältida eelmisel päeval tehtud vigu, mis langetasid mind sprindis esikolmikust välja. Seda mul õnnestus teha ning suuri vigu sisse ei tulnud, kuid pisivigu tuli ikka.“

Võistluste kolmandal päeval teenis Anett Liisa Parts tavarajal ühisstardi sõidus oma teise pronksmedali. „Seal ma juba teadsin teiste suusaorienteerumise oskusi, keskendusin enda sõidule ja proovisin vigu vältida. Suusakiiruselt sain esimesed kätte ning kui kaks kolmandikku rajast oli läbitud, olime mina ning Šveitsi ja Soome tüdruk teistelt eest ära,“ kirjeldab Anett Liisa Parts. „Sõitsime koos paar punkti, kuni ma otsustasin eest ära sõita. Eelviimases punktis tegin vea, mille tegid küll ka minuga koos sõitnud konkurendid, kuid nemad märkasid seda varem ja said paarisekundilise edu. Viimasesse punkti jõudsime juba kõik koos.“

Viimases punktis saatis Anett Liisa Partsi ebaõnn: „Teadsin, et olen lõpukiirenduses kiirem ning ootused olid juba suured, kuid viimases punktis ei saanud ma puutevaba märget ning pidin selleks tagasi pöörduma. Samal ajal sõitis minust mööda Šveitsi tüdruk Nesa Schiller ning langesin kolmandaks. Võitja Sanni Hoskari oli juba finišis. Šveitsi tüdruk oli edu sisse saanud, kui mina sain kätte oma viimase punkti, et alustada finišisirget.“ Sellegipoolest on kahekordne pronksivõit saavutus, mis näitab head vormi.

„Olen väga õnnelik, sest nii kõrgeid kohti ma see aasta ei oodanud,“ lisab noor suusataja.

Suusaorienteerumisega on Anett Liisa Parts tegelenud kaks aastat. Praegu treenib ta Järvamaa orienteerumisklubis JOKA Paul Poopuu, Kaarel Kallase ja Reimo Kaasiku käe all, aga ka koos suusaorienteerumise Eesti koondisega.

Euroopa noorte meistrivõistlustele pääses Anett Liisa Parts kaks aastat tagasi, kui võitis Eesti meistrivõistlused N14 klassis. Siis toimusid Euroopa meistrivõistlused Eestis Käärikul.