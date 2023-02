Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal an­dis kol­ma­päe­val, 8. veeb­rua­ril Viim­si Ar­tiu­mis pi­du­li­kult üle 2022. aas­ta peap­ree­miad ja elu­tööp­ree­miad. Ke­ha­kul­tuu­ri ja spor­di vald­kon­na elu­tööp­ree­mia päl­vis Kuu­sa­lu val­la Joa­ves­ki kü­la en­di­ne kü­la­va­nem, ke­pi­kõn­ni tree­ner Re­ne Mei­mer, kes on ol­nud ka­he­võist­lu­se olüm­pia­hõ­be­da Al­lar Le­van­di esi­me­ne tree­ner, Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­se Ins­ti­tuu­di suu­sas­por­di õp­pe­jõud ning seal­se uue eria­la, rek­reat­sioo­ni­kor­ral­du­se loo­ja. Ta on ol­nud murd­maa­suu­sa­ta­ja, suu­sa­hüp­pa­ja ja ka­he­võist­le­ja, ma­ra­to­ni- ja maan­tee­jooks­ja ning võis­tel­nud ka triat­lo­nis. Vii­ma­sed küm­me aas­tat on Re­ne Mei­mer pü­hen­da­nud ke­pi­kõn­ni kui lii­ku­mis­har­ras­tu­se aren­da­mi­se­le ja pro­pa­gee­ri­mi­se­le ning on Ees­ti Ke­pi­kõn­ni Lii­du asep­re­si­dent. Joa­ves­ki kü­la­va­ne­ma ame­tit pi­das ta aas­ta­tel 2014-2022 ning oli 2020. aas­tal il­mu­nud raa­ma­tu „Joa­ves­ki kü­la lu­gu“ koos­ta­mi­se üks eest­ve­da­jaid.