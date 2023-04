Raasiku mänguväljak saab uued atraktsioonid

Avalik mänguväljak rajatakse ka Tehase tee kortermajade juurde.

Vallavalitsus hakkab Raasiku keskasulas vanal turuplatsil ehk Turu ja Meierei tänavatega piirneval kinnistul asuvat mänguväljakut uuendama. Sealt viiakse ära puidust mängulinnak ehk ronila koos liumägede ja kiikedega, asemele tulevad mitu uut atraktsiooni. Vana mängulinnak tehakse korda ja viiakse Tehase tee äärde, kuhu kohalike inimeste initsiatiivil rajatakse Raasiku teine avalik mänguväljak.

Turu tänava eramajade kõrval asunud tühjale kinnistule rajas Raasiku seni ainsa avaliku mänguväljaku Raasiku Kodukandi Selts 2011. aastal. Mänguväljaku loomise algatasid seltsi juht Ants Kivimäe, kel olid siis väikesed lapselapsed, ning Maarja Sikut, kellel olid väikesed lapsed.

Üle kümne aasta Turu tänava mänguväljakul lastele tegevust pakkunud puidust mängulinnak tehakse korda ja leiab uue kasutuse Tehase tee äärde kortermajade piirkonda loodaval Raasiku teisel avalikul mänguväljakul.

Korrusmajas elav Kersti Klimenko, kes on koos Maarja Sikutiga Tehase piirkonda mänguväljaku rajamise eestvedaja, rääkis, et mänguväljaku kasutajaid sealkandis jagub: „Ainuüksi meie majas on juba 22 last. Oma maja ees on neile mängimiseks vaid kaks kiike ja liumägi. Suuremate jaoks on põllu ääres üks väga vana korvirõngas.“

