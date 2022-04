Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja Raa­si­ku las­teaia juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töö­de han­ke. Juur­dee­hi­tus ka­van­da­tak­se las­teaia kesk­mi­se­le ma­da­la­ma­le osa­le, ku­hu tu­le­vad rüh­ma­ruu­mid 22 lap­se­le. Val­la­va­lit­sus on eel­ne­valt tel­li­nud juur­dee­hi­tu­se es­kii­si. Val­la­va­nem Raul Sie­mi sõ­nul on ees­märk saa­da juur­dee­hi­tus val­mis sü­gi­seks, et järg­mi­se õp­peaas­ta al­gu­ses oleks või­ma­lik las­teaias ava­da uus rühm: „See ei to­hiks ol­la prob­leem, te­gu on ehi­tus­teh­ni­li­selt üs­na liht­sa pro­jek­ti­ga. Kü­si­mus on vaid sel­les, et ehi­tus­turg võib prae­gu ol­la et­tear­va­ma­tu.“ Han­ke pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 14. ap­rill.