Di­rek­tor TRIIN HAL­LIK, ole­te Raa­si­ku koo­lis töö­ta­nud li­gi pool­teist kuud, mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed?

„Es­ma­mul­jed on po­si­tiiv­sed, kol­lek­tiiv on vä­ga ava­tud, sõb­ra­lik ja kok­ku­hoi­dev. Mul­le meel­dib, et suu­re­mad klas­sid on põ­hiai­ne­tes jao­ta­tud ka­heks, saa­vad töö­ta­da väik­se­ma­tes grup­pi­des. To­re, et siin õpe­ta­tak­se las­te­le ka et­te­võt­lust ja ma­jan­dust. Veel meel­dib eel­mi­se di­rek­to­ri el­lu­kut­su­tud pi­kem va­he­tund koos lii­ku­mi­se­ga koo­li­päe­va kes­kel. Ku­na olen Kiu­sa­mis­va­ba Koo­li ehk Ki­Va koo­li­ta­ja, on mul loo­mu­li­kult hea meel, et Raa­si­ku kool on Ki­Va­ga lii­tu­nud. Kool on lii­tu­nud ka Lii­ku­ma Kut­su­va Koo­li prog­ram­mi­ga. On vä­ga hea, kui lii­ku­mist saab koo­li­päe­va roh­kem lõi­mi­da.

Mit­te nii po­si­tiiv­se­na jäi sil­ma, et koo­li­ma­ja on küll värs­kelt re­no­vee­ri­tud, kuid jääb väi­ke­seks, sest ale­vi­ku rah­vas­tik kas­vab jõud­salt. Tä­na­vu tu­leb esi­mes­se klas­si 29 õpi­last ning üle aas­ta­te ava­me kaks esi­mest klas­si. Kõi­ki­de­le klas­si­de­le on õp­pe­ruu­mid küll ole­mas, kui­gi ka au­la on klas­si­ruu­mi­de­na ka­su­tu­ses.“

Rää­ki­ge pa­lun en­dast, mi­da ole­te õp­pi­nud, kus se­ni töö­ta­nud?

„Olen pä­rit Lõu­na-Ees­tist, lõ­pe­ta­nud Nõo Reaal­güm­naa­siu­mi. Tä­nu koo­li­le on reaa­lai­ned mul­le sü­da­me­lä­he­da­sed.

Aas­ta ela­sin Ing­lis­maal, see­jä­rel töö­ta­sin aas­ta Tal­lin­nas sõi­me­rüh­ma õ­pe­ta­ja­na. Pä­rast lap­se­puh­kust as­tu­sin Tal­lin­na Üli­koo­li, õp­pi­sin klas­siõ­pe­ta­jaks. Lõ­pe­ta­sin 2016. aas­tal, kuid ju­ba tei­sel kur­su­sel läk­sin töö­le, olin kolm ja pool aas­tat klas­siõ­pe­ta­ja Kii­li koo­lis.

Pä­rast tei­se lap­se­ga ko­dus ole­mist läk­sin Rand­ve­re kuue-k­las­si­lis­se koo­li, töö­ta­sin seal tä­na­vu su­ve­ni, ne­li ja pool aas­tat. Rand­ve­re koo­lis on ka­su­tu­sel mi­tu eri­ne­vat õp­pe­ka­va, lap­sed õpi­vad kas riik­li­ku, liht­sus­ta­tud või toi­me­tu­le­ku õp­pe­ka­va jär­gi. Õp­pi­sin seal vä­ga pal­ju eri­va­ja­dus­te­ga las­te­ga te­ge­le­mist, loo­dan õpi­tut ka Raa­si­kul ra­ken­da­da. Koo­li­töö kõr­valt lõ­pe­ta­sin Tar­tu Üli­koo­li täien­dõp­pes ma­te­maa­ti­ka li­sae­ria­la, sain põ­hi­koo­li ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja kut­se.

Rand­ve­re koo­lis olin ka Ki­Va tii­mi juht. Mi­nu jaoks on vä­ga olu­li­sed vii­sa­kas suht­le­mi­ne, üks­tei­se akt­sep­tee­ri­mi­ne, see, et iga laps saab end koo­lis tun­da häs­ti ja tur­va­li­selt. Tä­na­vu jaa­nua­ris kut­su­ti mind Ki­Va koo­li­ta­jaks. Ju­hen­da­sin Ki­Va­ga alus­ta­vaid koo­le ja vii­sin Ki­Va su­ve­koo­lis lä­bi näi­dis­tun­ni tei­se­le koo­liast­me­le, et õpe­ta­jaid Ki­Va­ga te­ge­le­mi­sel jul­gus­ta­da.“

