Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke võit­nud OÜ Mo­Teh alus­tas möö­du­nud nä­da­lal Raa­si­ku ale­vi­kus Tu­ru tä­nav 1a kin­nis­tul asu­va män­gu­väl­ja­ku uuen­da­mist. Töö­de käi­gus pii­ra­tak­se män­gu­väl­jak aia­ga, ra­ja­tak­se kõn­ni­teed ja puh­ke­a­la. Samuti pai­gal­da­tak­se kolm uut at­rakt­sioo­ni: ka­rus­sell, püs­ti­sei­su kaa­lu­kiik ning tar­za­ni­ra­da. Puh­kea­la­le kavandatakse ka jalg­rat­ta­hoid­jad kuni kümnele jalgrat­tale.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann rää­kis, et eel­mi­sel aas­tal teh­ti Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si 2011. aas­tal ra­ja­tud män­gu­väl­ja­ku­le val­laee­lar­vest väi­ke­las­te män­gu­ala, suu­re­ma­te­le las­te­le mõel­dud män­gu­ala jaoks taot­les val­la­va­lit­sus Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du Lea­der-toe­tust.

„Va­ne­ma­test at­rakt­sioo­ni­dest on män­gu­väl­ja­kul prae­gu al­les vaid võrk­pü­ra­miid ja üks kaa­lu­kiik, üle­jää­nud on väl­ja va­he­ta­tud või uuen­da­tud. Võrk­pü­ra­mii­di pin­gu­ta­tak­se ning see saab nüüd uue tur­va­a­lu­se. Lii­vast tur­vaa­lus te­hak­se ka uue­le tar­za­ni­ra­ja­le,“ sõ­nas ta.

Raa­si­ku ale­vi­ku män­gu­väl­ja­ku suu­re­ma­te­le las­te­le mõel­dud män­gua­la uuen­da­mist toe­ta­ti Lea­der-prog­ram­mi eel­mi­se aas­ta taot­lus­voo­rust 37 462,77 eu­ro­ga, nõu­tav oma­o­sa­lus on 20 prot­sen­ti. OÜ Mo­Teh töö­de le­pin­gu­li­ne mak­su­mus on 34 272,80 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 41 812,82 eu­rot.

Seo­ses ehi­tus­töö­de­ga on Raa­si­ku män­gu­väl­jak aju­ti­selt su­le­tud. Töö­de lõpp­täh­taeg on 15. au­gust, kuid Jo­han­na Sep­man­ni sõ­nul on et­te­võ­te lu­ba­nud val­mis jõu­da tun­du­valt va­rem, loo­de­ta­vas­ti juu­ni­ lõpus: „Siis on Raa­si­ku män­gu­väl­jak kaa­saeg­ne ja mit­me­külg­ne pe­re­väl­jak, mis pa­kub rõõ­mu, lii­ku­mist ja värs­kes õhus vii­bi­mist igas va­nu­ses kü­las­ta­ja­le.“

Kaks aas­tat ta­ga­si tel­lis val­la­va­lit­sus OÜ-lt Tip­tip­tap män­gu­väl­ja­ku pro­jek­ti. Sel­le jär­gi on män­gu­väl­ja­ku­le ka­van­da­tud ka ka­tu­sea­lu­ne, mis pa­kuks var­ju vih­ma ja ereda päi­ke­se eest. Lisaks on pro­jek­tis nähtud ette koht ka vä­li­jõu­saa­li­le.

Keskkonnaspetsialisti sõnul keskendutakse praegu kõige olulisemate tööde elluviimisele Leader-toetuse abil.

„Tulevikus võib avaneda võimalus rajada mänguväljakule ka katusealune,“ märkis ta.